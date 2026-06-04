'Black Clover' tiene un último as en la manga. Yuki Tabata prepara un capítulo especial antes de despedirnos de Asta definitivamente

Hace apenas un mes teníamos que decir adiós al manga de 'Black Clover'. Aunque para ser justos la historia de Asta se había tirado su buen tiempo preparando su arco final y todos los lectores sabían que el desenlace tenía que llegar más pronto que tarde.

En mayo Yuki Tabata echó el cierre a 'Black Clover', aunque ahora sabemos que no era la verdadera despedida y todavía le queda un último capítulo pendiente.

Ahora sí que sí

En realidad ya sabemos que es bastante habitual que los mangakas se dejen un último regalito tras el final del manga. Gege Akutami nos dejó un epílogo para 'Jujutsu Kaisen' presentando a una nueva generación de hechiceros, y Koichi Horikoshi también se marcó un capítulo especial precioso para despedir a sus héroes de 'Boku no Hero Academia'.

Todavía está por ver qué tiene Tabata entre manos, pero por ahora se ha confirmado que este nuevo capítulo de 'Black Clover' se publicará en la guía oficial de la franquicia y constará de 15 páginas. El libro saldrá a la venta el próximo 4 de agosto, junto con el volumen 38 del manga, así que no tendremos que esperar demasiado para ver esta última historia de Asta.

Lo más posible es que se trate de una historia corta ambientada tras el final de 'Black Clover', que sirva como epílogo extra para ponernos un poquito al día con Asta y otros de los protagonistas. Aunque, quién sabe, quizás sea un pequeño ganchito encubierto para una posible secuela o spin-off de cara al futuro.

Y ya sabemos que aunque el manga de 'Black Clover' llegue a su final, no es una despedida total: el regreso del anime está en camino. La segunda temporada del anime está prevista para este mismo año, aunque por ahora Pierrot se sigue guardando ferozmente la fecha de estreno...

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