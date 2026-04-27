'Black Clover' llega a su final. Uno de los mejores mangas de la última década echa el cierre con Asta cumpliendo su sueño de llegar a lo más alto

En los últimos años 'Black Clover' ha ido teniendo sus altibajos, sobre todo por un hiato muy marcado por la salud de su autor hace unos años. Sin embargo, Yuki Tabata volvió con fuerza en 2023 listo para llevar la historia de Asta hasta el final, y tenemos el desenlace prácticamente encima.

Gracias por la magia

'Black Clover' arrancó allá por 2015 y se ambienta en un mundo en el que la magia es una habilidad bastante común. Asta fue abandonado en un orfanato de pequeño, y aunque siempre ha soñado con convertirse en el próximo Rey Mago, no tiene potencial mágico.

Cuando su hermano adoptivo consigue un grimorio legendario, a Asta le cae en suerte un misterioso grimorio que le da nuevas habilidades. Así es como Asta emprende su aventura, con un tipo de magia poco ortodoxa, pero que le ha permitido superar a sus rivales a lo largo de estos diez años de publicación y poco a poco acercarse a su sueño.

Desde la cuenta oficial de 'Black Clover' confirmaron que "el clímax final" del manga llegará el próximo 1 de mayo con el siguiente número de la revista Jump GIGA. En los últimos episodios se han ido desarrollando y cerrando los combates más importantes de este último arco, así que ya lo que queda es llegar al gran final de la historia. Y, para celebrar el final de la aventura, Asta protagoniza también la portada de la revista Jump GIGA, coronado como Rey Mago.

De hecho, esta última actualización de 'Black Clover' será algo más larga de lo habitual: se publicarán tres nuevos episodios de una vez. Teniendo en cuenta que quedan bastante por resolver, tiene bastante sentido, aunque es posible que Tabata también se esté reservando algún pequeño epílogo para el volumen recopilatorio del manga.

Aunque ojo, que tampoco es la despedida del todo para 'Black Clover', porque aún tenemos por delante el regreso del anime para algún momento de este 2026.

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