'Spider-Man: Brand New Day' ha ocultado uno de sus secretos mejor guardados a plena vista con una genial referencia a los comics de Marvel

Si pensábamos que la fatiga por el cine de superhéroes era insorteable, estos días ha llegado 'Spider-Man: Brand New Day' para demostrar que estábamos equivocados. Tras una ristra de fracasos y desinfles que no terminaban de dar en el clavo, la película con Tom Holland ha conseguido conectar con el público (y la taquilla) como Marvel no lo hacía desde hace años.

Y, ya de paso, ha dejado las cosas encaminadas para las siguientes entradas del universo.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers de 'Spider-Man: Brand New Day'

El futuro ya está aquí

El MCU ha contado de siempre con un problema gordísimo: que algunos de sus mayores héroes eran propiedad de otros estudios. Las películas de Spider-Man son actualmente un triunfo de los acuerdos entre Sony y Marvel, y parecía que cuando Disney compró Fox por fin se había resuelto el problema de los X-Men, que eran propiedad de esta última.

Sin embargo, traer a los mutantes al MCU ha sido un parto que se ha ido alargando cada vez más, a pesar de las referencias y promesas aquí y haya. Aunque en Marvel Studios por fin se han puesto las pilas, porque 'Spider-Man: Brand New Day' ha introducido oficialmente a su primera mutante: Jean Grey, a quien interpreta Sadie Sink.

Desde que se anunció el fichaje de Sink, muchos fans de los cómics tenían clarísimo que iba a interpretar a uno de los miembros fundadores de los X-Men (eso, o que era la "auténtica Mary Jane", si tiramos de pelirrojas marvelitas). Aunque la pista más clara nos la daba un coletero que se vio brevemente en su momento, y que ahora sabemos que es una de las fuerzas impulsoras de 'Spider-Man: Brand New Day'.

En la película, Jean se ha embarcado en una cruzada para rescatar a su hermana Sarah Grey, quien también tenía poderes de telepatía como ella y la enseñó a "saltar" de una persona a otra. Esto es un cambio importante respecto a los cómics, ya que en estos Sarah no era una mutante con poderes y llevaba una vida relativamente normal, pero este "retcon" es una pieza clave para la historia de Jean, y ya de paso nos da una de las claves visuales más curiosas.

Y es que Sarah lleva a menudo un coletero con tonos amarillos y verdosos azulados, y tras descubrir que murió a manos del Departamento de Control de Daños, Jean decide llevarlo en su honor. Estos colores no son al tuntún, sino que son una referencia directa tanto a los colores de los X-Men como a los de la propia Jean Grey en los cómics.

Ya en su etapa de Chica Maravilla, Jean llevaba un vestido verde con una máscara y accesorios amarillos, colores que mantiene al convertirse en la Fuerza Fénix. Estos tonos siempre han estado tremendamente ligados al personaje, y 'Spider-Man: Brand New Day' encontró una forma sutil pero ideal de ya irnos planteando el camino según vayan dejándose caer más mutantes por Nueva York.

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