"Soy una actriz pésima comparada con ella". Dakota Johnson daría lo que fuera por trabajar con esta ganadora de 3 Óscar

A Dakota Johnson no le falta el trabajo desde que dio vida a Anastasia Steele en la trilogía de 'Cincuenta sombras de Grey', pero ella misma es consciente de que su talento no se puede comparar con el de la actriz con la que más le gustaría trabajar: la triple ganadora del Óscar Meryl Streep.

Eso fue lo que la propio Johnson confesó en una entrevista concedida a i-D en la que respondía lo siguiente a la pregunta de con quién le gustaría más colaborar en una película: "Me encantaría trabajar con Meryl Streep. Aunque quizás no con Meryl Streep, porque soy una actriz pésima comparada con ella".

Un ejercicio de honestidad poco habitual en Hollywood, pero Johnson nunca ha tenido problemas en ser totalmente sincera. Un buen ejemplo lo tenemos cuando dijo que "muchas decisiones las toman personas sin un ápice de creatividad" en relación al tremendo fracaso en taquilla que sufrió 'Madame Web', su primera -y probablemente última- incursión en el cine de superhéroes.

Llegaron a encontrarse

Lo curioso es que entonces comentó otra superheroína que le gustaría interpretar, algo que seguramente ya nunca llegue a suceder: "También me gustaría interpretar a Catwoman. ¡Podría ser Catwoman sin problema! ¡Anótalo para que todos lo sepan!".

Por cierto, Johnson y Streep nunca han llegado a trabajar juntas desde entonces, pero sí que coincidieron tras bastidores en el especial por el 50 aniversario del 'Saturday Night Live' en 2024, donde Streep le dio un beso en la mano a Johnson. Eso sí, ella tampoco se hace ilusiones: "Probablemente no tenía ni idea de quién soy, simplemente es una buena mujer".

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