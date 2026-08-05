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Los Javis tendrán el estreno en cines más largo de la historia de Netflix. 'La bola negra' demuestra que algo está cambiando en Hollywood

Después de ganar el premio a mejor dirección en Cannes, Javier Calvo y Javier Ambrossi se encaminan con paso seguro hacia los Óscar

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No hace tanto, Ted Sarandos defendía que ir al cine es un modelo antiguo, que Netflix estaba salvando Hollywood y que el público quería ver las películas en su casa. Sin embargo, 2026 ha demostrado lo contrario: el público sigue estando ahí, y este año ha conseguido cifras récord que no veíamos desde antes de la pandemia. Así que Netflix, siempre atenta a los cambios y los vaivenes del mercado, ha decidido que quizá sea el momento de abandonar su ridícula ventana de 15 días y empezar a hacer pruebas de verdad.

Más cine, por favor

En Estados Unidos, donde Netflix tiene los derechos de 'La bola negra' (en España pertenecen a Elástica en cines y Movistar+ en streaming), la empresa ya ha anunciado que el estreno tendrá la ventana más larga de su historia en cines: 47 días. Eso leemos en Deadline, y si había pocas dudas sobre las posibilidades de Los Javis en los Óscar, ahora aún menos: Netflix va a por todas.

Siendo honestos, es difícil que una película española sobre tres hombres gays inspirada en Federico García Lorca sea un éxito rotundo en Estados Unidos, por más que ganara mejor dirección en Cannes, pero Netflix espera seguir el camino de 'El agente secreto' o 'Valor sentimental' y lograr triunfar en la temporada de premios, pese a la oposición del público conservador.

España es el único país que aún desprecia el cine español. La histórica selección de Cannes es el síntoma de un éxito internacional que tenemos que creernos de una vez
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España es el único país que aún desprecia el cine español. La histórica selección de Cannes es el síntoma de un éxito internacional que tenemos que creernos de una vez

El estreno en España está programado para el 25 de septiembre, y en Estados Unidos será poco después, el 16 de octubre, dejando así tiempo antes de su estreno en la plataforma el 2 de diciembre. Si 'La bola negra' triunfa y es un éxito por sorpresa, es muy probable que Netflix vuelva a tener en consideración las salas de cine. Porque esto nunca fue un tema de comodidad o de principios, sino simplemente de dinero, y cuando los vientos van en una dirección, el streamer nunca va a ser el último remando en contra.

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