Hoy en Prime Video, una de las comedias más incorrectas y desternillantes del siglo XXI

Cuando se grita a los vientos por dónde quedó la provocación y la incorrección en la comedia contemporánea, a menudo es en la misma dirección. Gente que representa el “estándar normal” intentando machacar a minorías, y rara vez se reclama la posibilidad de lo contrario, que por disidente fue tradicionalmente marginalizada. No se reclama tanto la existencia de películas como ‘Four Lions’.

Leones por corderos sacrificados

Dirigida por Chris Morris con guión de un Jesse Armstrong que después crearía ‘Succession’, esta incorrecta comedia negra con Riz Ahmed es toda una bomba de humor en torno a un tema tan delicado como el terrorista yihadista. Puro explosivo que ya se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video, además de en Filmin.

Inspirado por su paso por un campo de entrenamiento muyahidín en Pakistán, el joven Omar decide montar una célula terrorista clandestina y muy local en Gran Bretaña. Acompañado de su hermano, un “experto” fabricante de explosivos, un hombre blanco que odia al resto de blancos y un rapero, intentar elaborar un ataque suicida con bombas contra un punto estratégico.

Con este peculiar plantel, ‘Four Lions’ acaba encontrando la manera de atacar al terrorismo religioso y las justificaciones promulgadas para su ejecución, pero también entrar en los elementos causantes. Una juventud perdida por un contexto que les cataloga como sospechosos antes siquiera de preguntar, y que deciden abrazar el prejuicio como respuesta.

Su fino y afilado cuchillo satírico acaba encontrando la manera de indagar en temas serios desde la absurdez más militante. Es fácil ver cómo los terroristas que componen este grupo pasan fuera del radar tanto de los grandes grupos terroristas como de las agencias de seguridad, con un patetismo profundo en sus planes y su ejecución.

El ingenio del guion está a la par con cómo los actores defienden el material, especialmente un Riz Ahmed que aquí se presentó a medio mundo como actor notable. Una dirección muy de la época la anclan en el tiempo, pero sus observaciones tiradas con humor inspirado la hacen todavía imprescindible.

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