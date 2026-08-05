El nuevo anime de 'Boku no Hero Academia' por fin nos ha presentado a Deku como héroe profesional, y creo que no podría haber adoptado un nombre mejor

En 2025 nos despedimos de 'Boku no Hero Academia' con el final de su octava temporada, aunque lo cierto es que el anime de superhéroes todavía se guardaba dos regalitos más. El primero llegó en mayo con un capítulo que adaptaba el epílogo del manga de Kohei Horikoshi, ambientado unos años tras el final de la historia y poniéndonos al día con nuestros protagonistas como adultos.
El segundo ha sido 'I Am a Hero Too', un corto de anime que acaba de llegar a Crunchyroll y que nos muestra por fin a Izuku Midoriya como un héroe hecho y derecho.
La herencia perfecta
'I Am a Hero Too' en realidad tiene como protagonista a Eri, que ahora es una adolescente lista para emprender su propio camino. Aunque sigue idolatrando a Deku y el corto de anime se encarga de ponernos al día con su futuro como héroe.
Como ya sabemos, Deku perdió sus poderes al final de 'Boku no Hero Academia' y decidió dedicarse a formar a las nuevas generaciones de héroes. Aunque sus amigos le vinieron preparando una sorpresa y tras años de trabajo le regalaron un traje con el que convertirse en superhéroe.
En 'I Am a Hero Too' ya le vemos enfundado en su nuevo exoesqueleto y metido de lleno en la acción junto con Bakugo y Todoroki. Ambos forman un trío de superhéroes profesionales a tener en cuenta, y además se equilibran de maravilla para sacar sus mejores cualidades a la luz y picarse para escalar el ranking.
De hecho, Deku ha conseguido escalar hasta el cuarto puesto del ranking de héroes profesionales, solo por detrás de Mirio Togata (Lemillion), Shoto Todoroki y Mt. Lady. Y el nombre que ha adoptado para su faceta de héroe no podría ser más perfecto: One For All Hero.
Además de hacer referencia a los antiguos poderes que heredó de All Might, el "One For All", creo que resume de miedo toda la filosofía de Izuku Midoriya ante la vida. Siempre ha sido una persona que busca el bien común y ayudar a quien se le cruce en el camino, ya sea a nivel de pie de calle o en la lucha contra un supervillano. Deku es alguien que se desvive por otros y siempre pone todo de su parte para salvar a los demás, y el nombre también resulta una forma preciosa de honrar a todos sus predecesores.
Y es que, aunque ya no tenga sus antiguos poderes, también es la manera ideal de reconocer todos los sacrificios que Deku hizo durante la guerra, cuando apenas era un chaval. Que haya conseguido lograr sus sueños junto a sus amigos, aunque no sea como imaginó en su momento, es un broche precioso para una serie legendaria como 'Boku no Hero Academia'.
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