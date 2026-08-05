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Hoy en Netflix, la serie que se adelantó a 'Juego de tronos' con intrigas palaciegas, traiciones, romances y ambición desmedida

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Fue una de las grandes series históricas de su época y vuelve a estar disponible en streaming

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Belén Prieto

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Mucho antes de que 'Juego de tronos' pusiera de moda las luchas de poder, las traiciones y los personajes capaces de cualquier cosa con tal de conservar el trono, hubo una serie que ya demostraba que la historia real podía ser igual de apasionante que cualquier ficción. 

'Los Tudor' convierte el reinado de Enrique VIII en un drama adictivo repleto de conspiraciones, romances, alianzas imposibles y giros que parecen inventados, pero que ocurrieron de verdad. Con un reparto espectacular encabezado por Jonathan Rhys Meyers y Natalie Dormer, la serie sigue siendo una buena recomendación para cualquiera que disfrute de los grandes dramas históricos.

Las intrigas políticas de Enrique VIII

Lejos de presentar una visión unidimensional del monarca, 'Los Tudor' muestra todas las contradicciones de Enrique VIII: un rey brillante y carismático, pero también impulsivo, cruel y obsesionado con asegurar su legado. Y Jonathan Rhys Meyers nos ofrece una interpretación magnética que convierte a Enrique VIII en un personaje tan fascinante como imprevisible.

La serie entiende que el verdadero campo de batalla no siempre está en la guerra, sino en los pasillos del palacio. Alianzas que cambian de un episodio a otro, conspiraciones, traiciones y juegos diplomáticos mantienen la tensión y hacen que cada decisión que se toma acabe teniendo consecuencias enormes para el futuro del reino.

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Por otro lado, aunque el reparto está lleno de grandes interpretaciones, la de Natalie Dormer destaca especialmente. Su Ana Bolena es inteligente, ambiciosa, seductora y muy compleja. Y su ascenso y caída constituyen uno de los mejores arcos narrativos de toda la serie.

Además, a pesar de haberse estrenado hace años, 'Los Tudor' mantiene un apartado visual sobresaliente. Vestuario, decorados, fotografía y localizaciones recrean la Inglaterra del siglo XVI con enorme cuidado, logrando que cada episodio tenga un aspecto cinematográfico que ha envejecido sorprendentemente bien.

Después de disfrutar de otras series como 'Roma', 'Wolf Hall', 'Shōgun' o incluso las primeras temporadas de 'Juego de Tronos', 'Los Tudor' es casi un siguiente paso obligatorio. Porque la historia real puede ser tan apasionante como cualquier ficción.

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