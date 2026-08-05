David Lynch, hace 47 años: "No entiendo por qué la gente espera que el arte tenga sentido"

Cuando hablamos de David Lynch hay que tener en cuenta que estamos refiriéndonos a uno de los cineastas más inclasificables e influyentes de la historia del cine. Desde su debut con 'Eraserhead' hasta obras como 'Terciopelo azul', 'Mulholland Drive' o 'Twin Peaks', el director convirtió el surrealismo, la lógica de los sueños y el misterio en sus principales herramientas narrativas.

Sus películas siempre han generado debates, teorías e interpretaciones, pero él nunca quiso ofrecer respuestas cerradas. De hecho, para Lynch, el verdadero poder del arte residía precisamente en dejar preguntas en el aire y dejar que cada espectador encontrara su propio significado. Esa misma filosofía quedó resumida en una reflexión que hizo a finales de los años 80 y que sigue siendo una de las mejores explicaciones sobre cómo entendía el cine.

Una forma de entender el cine

Durante una entrevista concedida a Los Angeles Times en 1989, poco antes del estreno de 'Twin Peaks' y 'Corazón salvaje', le preguntaron a Lynch por los mensajes ocultos y el significado de sus películas. Y su respuesta fue clara:

"Eso es muy peligroso. Es importante reflexionar sobre ello, pero es como el dinero: si lo priorizas, te conviertes en un político. Orientas tu campaña a ganar, y todo lo que dices es para difundir el mensaje, y un mensaje es una sarta de tonterías. No sé qué quiero decirle a la gente. Se me ocurren ideas y quiero plasmarlas en una película porque me entusiasman. Se podría decir que la gente busca significado en todo, pero no es así. Tienen su vida a su alrededor, pero no buscan significado ahí. Buscan significado cuando van al cine. No entiendo por qué la gente espera que el arte tenga sentido cuando aceptan que la vida no lo tiene".

Con el paso de los años, Lynch hizo de esa negativa a explicar sus películas una de sus señas de identidad. De hecho, uno de sus momentos más recordados llegó durante los BAFTA de 2007, cuando definió 'Eraserhead' como su obra "más espiritual" y, al pedirle que explicara qué quería decir, respondió simplemente con un educado pero rotundo "no". Para él, revelar el significado de una obra suponía acabar con la magia.

Lejos de defender que sus películas carecieran de sentido, Lynch insistía en que todas nacían de una intención muy concreta. Sin embargo, creía que el misterio era una parte esencial de la experiencia y que ofrecer una única interpretación limitaba la relación entre la obra y el espectador. Sus historias estaban diseñadas para provocar emociones, preguntas y reflexiones, no para ofrecer respuestas.

Por otro lado, su reflexión también plantea algo muy interesante sobre la forma en que consumimos la ficción. Lynch consideraba curioso que el público aceptara que la vida real está llena de incertidumbres, mientras exigía que una película resolviera todos sus enigmas. Para el director, el arte debía reflejar esa misma complejidad y permitir que cada persona encontrara un significado distinto en función de su propia experiencia.

Esa filosofía explica por qué su cine sigue generando conversación décadas después. Más que transmitir un mensaje único, David Lynch buscó crear experiencias capaces de permanecer en la mente del espectador mucho después de terminar la película.

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