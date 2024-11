'Boku no Hero Academia' se ha acabado pero el creador del manga tiene un regalo de Navidad anticipado: un epílogo extra con un aluvión de páginas inéditas

Este 2024 hemos ido viendo cómo llegaban a su final algunos de los mangas más icónicos de los últimos años, y 'Boku no Hero Academia' ha sido uno de ellos. La historia de Deku y los demás héroes de la UA llegaba a su final con el capítulo 430 del manga.

Pero espera, que hay más

No está fuera de lo común que para la recopilación en tomo, los mangas terminen añadiendo algunas páginas extras. El volumen final de 'Oshi no Ko' contará con 24 páginas adicionales, pero es que con el final de 'Boku no Hero Academia' Kohei Horikoshi se ha marcado un regalo para sus fans con un nuevo epílogo de 38 paginazas.

El volumen 42 de 'Boku no Hero Academia' será el último del manga, y además se ha desvelado su nueva portada, que sirve de reflejo perfecto para el primer volumen de la historia. Aunque, como ya sabemos, la vida de Midoriya ha terminado dando muchas vueltas y se ha convertido en un digno sucesor de All Might.

Este último volumen del manga saldrá a la venta en Japón el próximo 4 de diciembre, con lo que pronto podremos saber qué tiene Horikoshi preparado en este larguísimo epílogo. Aunque seguramente se centre en Bakugo, Todoroki y el resto de la nueva generación de héroes y el propio Deku.

Mientras tanto, la octava temporada de 'Boku no Hero Academia' también está en marcha para 2025, así que una vez que se termine el anime parece que definitivamente tendremos que despedirnos de los superhéroes de Horikoshi.

