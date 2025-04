Elijah Wood no se hizo precisamente de oro con 'El señor de los anillos'. El actor afirma que la legendaria trilogía fue "poco lucrativa" para ellos

Pese a que no hemos estado escasos de grandes franquicias desde su estreno, pocas trilogías se sienten tan rotundas como 'El señor de los anillos'. Las películas basadas en la clásica historia de Tolkien son a menudo referenciadas como la mejor adaptación a cine jamás contada. Y fue en gran medida gracias a la labor de amor de un Peter Jackson que se jugaba mucho con su ambiciosa propuesta.

Peter Jackson no era el único que estaba arriesgando. Según comenta Elijah Wood en una entrevista para Business Insider, tanto él como el resto de actores asumieron una "gran apuesta" con la franquicia. Todos recibieron un salario inusualmente bajo para compensar el resto de gastos de la producción. La clave fue el hecho de que las tres películas se rodasen a la vez, lo que no dio espacio ni al estudio ni a los actores a mediar entre cada entrega.

"Porque no estábamos haciendo una película y luego renegociando el contrato para la siguiente, no era un escenario lucrativo con el que pudieras descansar para el resto de tu vida. […] El beneficio era que nos estábamos apuntando a algo que sería parte de nuestras vidas para siempre."

Vaya, que quizás haya sido uno de los casos más flagrantes de "te pagamos con visibilidad" de la historia del cine. Siendo justos, no se puede decir que en este caso no funcionase, porque el reparto ha acabado montado en el dólar de cualquier manera. En estos momentos Elijah Wood tiene un patrimonio de 10 millones, y no es el caso más lucrativo dentro de un reparto que ha acabado al completo teniendo cuentas millonarias.

Las palabras del mismísimo Frodo desde luego cuadran con declaraciones pasadas. Hace meses su compañera de reparto Cate Blanchett bromeaba con que nadie se había llevado nada con las películas, como mucho sandwiches gratis y orejas de elfa. En su caso, tenía muy claro que quería trabajar con el director de 'Braindead'.

¿Pero cuánto dinero es nada? Wood ha preferido no revelarlo en su entrevista, pero por declaraciones anteriores sabemos que a Sean Astin le pagaron 250.000 dólares por toda la trilogía y a Orlando Bloom 175.000 dólares. Solo Andy Serkis como Gollum llegó al millón, siendo el más pagado. Para los estándares de Hollywood son sueldos muy bajos, especialmente tratándose de una franquicia. Como referencia de otra gran franquicia, Daniel Radcliffe se llevó un millón con la primera de Harry Potter, pero el número fue subiendo hasta los 50 millones con la última película.

