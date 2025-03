La teoría más descacharrante de la trilogía de 'El señor de los anillos' es también bastante sólida. Al menos en las películas

Todos sabemos que una forma definitiva de saber si algo ha impactado culturalmente son los memes. Siendo una de las trilogías más importantes de la historia del cine, 'El señor de los Anillos' no anda falta de ellos. Que se lo digan a todos los que celebran "San Va Lentín" cada año, a los que aún recuerdan canción de "They’re taking to hobbits to Isengard" o al usuario detrás de este hilarante vídeo en el que a Frodo "se le olvida" el nombre de Legolas al final de 'El Retorno del Rey'.

¿Pero y si fuera algo más que una broma? La pregunta de si Frodo realmente conoce el nombre de Legolas es una que los fans de han hecho de forma más o menos seria a lo largo de los años. Volviendo al reencuentro final de ‘El retorno del rey’, no hace falta mucha edición para ver la escena desde ese prisma. Tras emocionarse al ver a Gandalf y a Gimli y pronunciar su nombre, Frodo se queda con la palabra en la boca tras ver a Legolas, solo para volver a emocionarse cuando ve a Aragorn.

Mirando las demás películas, nos vale otro meme para comprender que la relación entre Frodo y Legolas no es lo que se dice cercana. En toda la trilogía, ambos solo se intercambian una frase: la mítica "y con mi arco" cuando están formando la comunidad del anillo. En los comentarios del vídeo, un fan bromea "cuando están en la Puerta Negra y Aragorn susurra "Por Frodo", Legolas se queda preguntándose a quién se refiere".

Siendo justos, la historia de 'El Señor de los Anillos' es tan compleja y coral que cosas como estas pasan a menudo. Según el grupo se va fragmentando, cada nueva cuadrilla acaba protagonizando sus propias historias, y no hay dinámicas entre ellas. Frodo no tarda en separarse con Sam y con Gollum, mientras que Legolas encuentra un aliado mayormente en Gimli. Ellos dos no son los únicos personajes que apenas intercambian una frase en toda la trilogía.

Esto no quita que sea una idea bastante divertida de entretener, al menos desde el canon de las películas. Los fans de las novelas tienen otra perspectiva, y citan al menos dos ocasiones en las que Frodo y Legolas sí hablan, ambas escenas que no se adaptaron a la gran pantalla. Una en Anduin, después de un enfrentamiento contra orcos, y otra en la visita a Lothlórien, donde Legolas le canta a Frodo una canción.

