Ni 'Pulp Fiction', ni 'Parque Jurásico'. Samuel L. Jackson se lo debe todo a otra película: "Bruce Willis me dijo que iba a cambiarme la vida"

Muchísima gente conoció a Samuel L. Jackson como el "Señor Love Daddy" de la fantástica 'Haz lo que debas'. Sin embargo, pese a su aparición en 'Parque Jurásico' o 'Juego de patriotas', su salto a la fama mainstream no llegaría hasta 1994, cuando se convirtió, junto a John Travolta, en uno de los protagonistas de 'Pulp Fiction'. A partir de ese momento el foco se puso sobre él, y nunca se ha quitado de encima.

Simon dice...

Sin embargo, para Jackson fue otra película la que supuso un antes y un después en su carrera: "'Pulp Fiction' fue genial. 'Jungla de cristal: La venganza' fue mejor", le confesó a Masterclass. "Cuando estaba haciendo 'Jungla de cristal 3' estaba hablando con Bruce. Y me dice 'Cuando esta película salga, va a cambiarte la vida'. Le respondo '¿Y qué pasará cuando salga Pulp Fiction?'. Estamos en esa también. Y él me dice 'Pulp Fiction va a ser buena, pero esta te va a cambiar la vida'".

'Pulp Fiction' recaudó 213 millones de dólares en todo el mundo y consiguió el aplauso de la crítica, pero la tercera parte de 'Jungla de cristal' se llevó 365 millones de dólares y se convirtió en un fenómeno s masas. Y eso sí que cambia tu vida: "'Pulp Fiction' sale, es genial, consigo una nominación al Óscar, todo es increíble y bueno. Pero cuando se estrena 'Jungla de cristal' es la película más taquillera del mundo. Claro, Bruce era el protagonista, pero la gente amaba a Zeus".

Imagina, pasar de ser un secundario más o menos conocido dentro de la industria a que todo el mundo conozca tu cara: "La gente me grita mis frases en la calle, simplemente está pasando... Las cosas habían cambiado. Y la manera en la que puedes negociar o elegir el tipo de cosas que te llegan es muy diferente. Ese es el momento donde triunfas". Y creo que no hace falta que liste los trabajos de Samuel L. Jackson para saber que ha aprovechado esa fama todo lo que ha podido, ¿verdad?

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