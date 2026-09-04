Netflix saca sus dados para adaptar la historia más macabra de 'Dungeons & Dragons'. Es el tercer proyecto que se prepara a la vez

Por suerte, ya hace tiempo que el retorno de 'Dungeons & Dragons' a las mesas de juego de medio mundo ya dejó de ser una moda, y se ha convertido en una opción más de ocio. Coger tu d20, enfrentarte a misteriosos parajes, luchar contra malvadas criaturas, encontrar el tesoro perdido de tu familia, ser recibidos como héroes (o como villanos), dejarse sorprender por una historia contada en conjunto... Si nunca lo habéis probado, intentadlo. Solo necesitáis unas normas básicas, tres o cuatro hojas de personajes y dados. Si, pese a todo, os da pereza, siempre os quedará la futura serie de Netflix.

Un mundo infernal

En 1983, Tracy Hickman, co-autor de 'Dragonlance', y Laura Hickman, creadora de multitud de módulos para D&D, cambiaron todo lo que se esperaba hasta ese momento del juego de rol más famoso del mundo con 'Ravenloft', una aventura que presentaba como gran villano a Strahd von Zarovich, un vampiro. La historia era puro terror, y se alejaba de las aventurillas medievales que se solían publicar por aquel entonces.

Ravenloft fue explorado y ampliado después, con los años, con 'La maldición de Strahd' haciéndose un nombre propio hace 10 años con su edición para la famosa quinta edición de D&D. Ahora, Netflix ha querido sacar tajada del imperio de Wizards of the Coast y, tras años buscando una manera de hacer una serie basada en el juego de rol, finalmente Deadline ha revelado que se adaptará 'Ravenloft', que estará producida por Hasbro, John August y el mismísimo Alfonso Cuarón.

No es el primer proyecto que Netflix anuncia basado en D&D: hace un año y medio aseguró que estaba desarrollando una serie de los Reinos Olvidados, pero, tal y como han confirmado ahora, se ha cancelado para centrarse en 'Ravenloft'. No es la única serie basada en el juego que sigue adelante, porque en HBO Max siguen preparando, supuestamente bajo la batuta de Craig Mazin, 'Baldur's Gate' (en este caso basado en el videojuego, basado en el juego de rol).

Pero sé lo que os estáis preguntando: muy bien, pero... ¿Qué pasa con 'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones'? Hace tres años que se estrenó una fantástica adaptación del juego, y seguimos sin saber nada de su secuela excepto que hay un guion escrito... que, como hemos sabido ayer, está en búsqueda de productora. En The Playlist, John Francis Daley ha hablado sobre la potencial segunda parte.

Nos encantó hacer la primera y está cerca de nuestros corazones. Nos enamoramos de los personajes y hay mucho potencial en una secuela porque el primer acto no será exposición o introducción a esta familia que ya conocemos. Puedes meterte directamente en la historia, lo que es realmente genial... Hay realidades que tenemos que afrontar con el equipo de finanzas, y quién sabe si se hará algún día, pero estamos orgullosos del guion de la secuela y esperamos que en algún momento encuentre su camino.

La primera parte se estrenó cuando no debía, pero se ha ido convirtiendo poco a poco en una película de culto. Ahora solo falta que no pasen 30 años hasta que llegue el momento de la inevitable nostalgia.

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