Empezar a jugar a Dragones y Mazmorras es intimidante para muchos, por eso este grupo de actores ha convertido sus propias partidas en un megaevento de internet

Entre los hobbies más mitificados, jugar al rol debe estar muy arriba en la lista. Ya sea por 'Stranger Things', por aquellos tronchantes episodios de 'Community' o por ver la influencia de Dragones y Mazmorras en la cultura popular, estos mundos fantásticos suponen una afición que a algunos se les puede antojar de inaccesible. ¿Y si no sé hacerlo? ¿Y si no encuentro grupo? ¿No es algo muy complejo?

A todas esas preguntas normalmente le suele seguir otra a modo de respuesta. "¿Has visto alguna partida de Critical Role?". Comenzando su andadura en 2015, este grupo de jugadores y creadores de contenido se ha convertido en el mayor referente de todo un hobby, y han ayudado a que se convierta en todo un fenémeno cultural. En 2022, una de sus campañas se transformó en una serie animada de Amazon Prime de tres temporadas.

La clave de su éxito ha sido el grupo de individuos que le da vida. El proyecto empezó como una iniciativa en colaboración con el canal Geek & Sundry, y ganó tanta tracción que en 2018 se independizaron creando su propio canal de Youtube. En todo este tiempo la premisa se ha mantenido más o menos invariable, Matthew Mercer (sustituido esta última campaña por Brennan Lee Mulligan) comandaba un grupo de actores de voz que jugarían una campaña de D&D en directo. El beneficio de ser actores era garantizar partidas emocionantes y bien interpretadas.

El formato conquista por demostrar lo accesible y cautivador que este juego puede llegar a ser, en sesiones que son más una obra de teatro improvisada que la rígida estructura que un novato puede temer de primeras. Las estadísticas, las habilidades y el equipamiento son clave, por supuesto, pero más aún la astucia y la imaginación de los jugadores. A principios de mes, el primer episodio de la nueva campaña fue recibido con entusiasmo por más de 3 millones de visitas. Nada mal para un vídeo que dura cuatro horazas.

Hoy, Critical Role es todo un universo disponible a un par de clicks en Youtube. Hay versiones resumidas de sus sesiones de juego, historias que comienzan y terminan en una única sesión, e incluso formatos más humorísticos que capturan el espíritu narrativo del rol sin marearse con sus reglas. Para muchos, ver sus vídeos es a menudo la introducción perfecta a sumergirse en sus propias campañas, o una forma de matar el gusanillo para cuando no pueden hacerlo.

