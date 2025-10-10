El tráiler más épico que verás hoy está hecho por un fan. Así se vería 'Andor' al estilo de una de las mejores películas del año

Vamos a tardar mucho tiempo en olvidarnos de 'Andor'. La serie de Tony Gilroy supuso un soplo de aire fresco y una contundente visión de la saga galáctica. La historia de una rebelión arriesgándolo todo en una batalla perdida contra un gobierno fascista era al mismo tiempo una forma de volver a las raíces de la franquicia pero ofreciendo algo nuevo.

Tiene un par de cosas en común con 'Una batalla tras otra', uno de los mejores estrenos de este año y que también gira alrededor de una rebelión que a la que su lucha parece quedarle grande, pero no es hasta que el usuario Porgis Edits te lo pone por delante que no te das cuenta lo bien que encajan ambas historias juntas. El resultado es un tráiler fan espectacular, que imagina cómo sería vendernos la serie de Diego Luna al estilo de la cinta de Paul Thomas Anderson.

El vídeo, que acumula 20.000 reproducciones en siete días, es una labor muy profesional por parte de este fan. No utiliza trucos vistososo ni técnicas que no utilizaría un tráiler de cine. Se limita a hacer un manejo preciso del metraje original, usando cortes, transiciones y diálogos originales de la serie de forma astuta, emulando la cadencia del tráiler de PTA.

Es así más evidente que nunca las conexiones temáticas entre ambas obras. Hay frases de Andor que perfectamente podríamos haberlas oído en la película, y al revés. Cuando lees el texto "Una rebelión tras otra", parece algo que podrías leer en un tráiler oficial de la serie.

No es la única joyita que tiene Porgis en su canal. Recientemente propuso un cruce mucho más loco con su tráiler de 'Superman' al estilo de Scott Pilgrim, de 'The Boys' al estilo de 'Succession' o, volviendo a la saga Star Wars, intentar hacer que 'La venganza de los Sith' parezca Dune.

En Espinof | Dos minutos, 28 respuestas y 10 millones de pesetas en juego. Así se vivió la primera victoria en el rosco de 'Pasapalabra'

En Espinof | Este cortometraje es gratuito e imprescindible para los fans del terror. Una pesadilla analógica que derivó en un fenómeno viral único