'La leyenda de Vox Machina': por qué la serie de Amazon Prime Video está siendo uno de los grandes fenómenos de animación del momento

Hay pocos proyectos de animación que hayan tenido un desarrollo tan curioso como 'La leyenda de Vox Machina' ('The Legend of Vox Machina'), que comenzó como una webserie donde actores de doblaje jugaban al rol y se ha convertido en una de las grandes series de animación a tener en cuenta.

Que rueden los dados

El inicio de Vox Machina y su leyenda es un tanto diferente al de otras series de animación, o proyectos audiovisuales en general. 'Critical Role' es un programa que se puede ver desde YouTube y Twitch donde actualmente Matthew Mercer ejerce como director de juego y Ashley Johnson, Travis Willingham, Laura Bailey, Liam O'Brien, Taliesin Jaffe, Marisha Ray, Sam Reigel y Robbie Daymond se prestan como jugadores de las campañas de rol.

La configuración del grupo ha cambiado un poco en los últimos años y también se ha contado con numerosos invitados en momentos puntuales, como Will Wheaton, Patrick Rothfuss o Deborah Ann Woll.

El contar con voces famosas del panorama de doblaje sumado al "revival" de los juegos de rol que estamos viviendo ha convertido a 'Critical Role' en uno de los mayores programas del estilo, con millones de espectadores enganchados a sus campañas y totalmente involucrados emocionalmente en las historias de sus personajes.

Así que cuando las mentes creadoras del proyecto decidieron lanzar una campaña de Kickstarter para financiar un corto de animación... la cosa se les fue un poco de las manos. El éxito fue tal que lograron recaudar más de once millones de dólares, con lo que había un nuevo presupuesto para unos cuantos capítulos de animación.

Y entonces llegó Amazon Prime Video, y de un pequeño especial animado basado en una campaña de rol online pasamos a toda una serie de animación con un reparto estelar y un presupuesto multimillonario que contará como mínimo con dos temporadas.

Animación para adultos y sin cortes

Así que tenemos una historia con mucho potencial, actores consagrados en sus campos, y una legión de fan detrás... Un cóctel que de entrada es perfecto para una serie de éxito.

Eso sí, no son los únicos elementos que important. 'La leyenda de Vox Machina' llega en un momento en el que las historias de fantasía están brillando de nuevo en medio de una fuerte demanda. No solo eso, si no que además se sube de lleno a una corriente de animación un tanto diferente y orientada a adultos.

Porque aunque parezca que cada dos por tres haya que recordarlo: no, no todos los dibujos animados son para niños y por favor, que no se os ocurra ponerle 'La leyenda de Vox Machina' a vuestro sobrino de 6 años porque le gustan mucho los dragones y las espadas.

Esta serie tiene dragones, espadas, hechizos y magia a raudales, batallas épicas... y también sangre, sexo explícito, protagonistas que juran como corsarios y dosis de violencia combinadas con muchísimo humor y acción.

Con un estilo un tanto influenciado por el anime (o los "amerinimes" similares a 'Avatar: La leyenda de Korra'), Prime ha seguido apostando por la animación para adultos. Sí, con una estética colorida y personajes muy expresivos y con una animación muy cuidada que se aleja del tipo de animación para adultos al que estamos más acostumbrados en occidente.

El inicio de la aventura

Arriba os decíamos que parte del éxito de 'La leyenda de Vox Machina' venía dado por sus actores de doblaje, y con la serie no se han cortado un pelo. Además de las voces originales de la primera campaña, la serie de Prime Video también cuenta con un reparto de lujo que incluye a David Tennant, Stephanie Beatriz o Dominic Monaghan.

Los nombres conocidos funcionan como un buen reclamo, no vamos a negarlo, pero no es la única clave para que la serie funciona. Si tienes a famosos doblando pero tus personajes no valen un pimiento, igual no terminan de importarle a nadie.

Porque precisamente una de las cosas con las que juega en casa 'Critical Role' y 'La leyenda de Vox Machina' es con un reparto muy variado y lleno de carisma. Aunque el contar con un grupo de protagonistas tan extenso también puede jugar en su contra a la hora de medir el tiempo en pantalla y darle su momento a cada uno, por ahora la serie de animación está haciendo maravillas y malabares para manejar correctamente estos tiempos.

El grupo de Vox Machina es un ejemplo perfecto de grupo de aventureros de Dungeons & Dragons donde cada casi cada clase está representada, y también hay un tipo de personaje perfecto para cada fan.

Todavía estamos tocando la punta del iceberg en cuanto a tramas, pero con los capítulos estrenados por ahora sus creadores están manteniendo un buen ritmo que combina acción, humor, una buenísima animación y un mejor vistazo al lore tan rico y las intrincadas historias personales de sus protagonistas.

Es muy posible que 'La leyenda de Vox Machina' no sea para todo el mundo (especialmente si el gore no es lo vuestro), pero si os gustan las buenas historias de aventuras protagonizadas por héroes improbables, desde luego merece la pena tener en cuenta esta serie de animación.