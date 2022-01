'The Boys Presents: Diabolical' lanza su primer y adorablemente sangriento avance: Amazon anuncia la fecha de estreno del spin-off animado de 'The Boys'

Vaya día de tráilers y fechas de estreno que llevamos comenzando con el de 'Caballero Luna' y terminando con el de 'Vikingos: Valhalla'. Sin dejar de lado a los héroes, es Amazon Prime Video la que ha anunciado la fecha de estreno para el spin-off animado de 'The Boys'. El 4 de marzo llegará a la plataforma 'The Boys Presents: Diabolical'.

Este anuncio llega de la mano de un primer avance con un pequeño clip (tan sangriento como adorable) de la serie, que en ocho episodios de entre doce y catorce minutos ofrecerán diversas historietas dentro del rico universo de la creación de Garth Ennis.

El proyecto antológico cuenta con historias concebidas por gente tan variopinta como Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer y Ilana Glazer, Evan Goldberg y Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland y Ben Bayouth, Andy Samberg y Aisha Tyler. Eric Kripke, showrunner de 'The Boys' asegura que han tenido mucha libertad creativa.

Cada episodio no solo no tendrá su guionista e historia independiente, sino también su propio estilo de animación. De momento no conocemos más detalles de este proyecto pero, sin duda, servirá de buen aperitivo para la temporada 3 de 'The Boys', que llegará en verano.