'The Boys': todo lo que sabemos sobre la temporada 3 de la serie de superhéroes de Amazon

'The Boys' es una de la series más populares de la actualidad y Amazon hace tiempo que la renovó por una tercera temporada. Todavía habrá que esperar para ver los nuevos episodios, pero para ir abriendo el apetito vamos a repasar todo lo que sabe ya de los nuevos episodios de esta adaptación del cómic de Garth Ennis y Darick Roberton.

No hay por el momento detalles concretos sobre la historia de la tercera temporada, pero, obviamente, tendrá que continuar con lo que vimos al final de la segunda. La parte más llamativa quizá sea ver a Hughie colaborando con Victoria Neuman cuando ya se ha destapado el pastel de que ella es quien va haciendo explotar cabezas. En estos nuevos episodios tocará ir sabiendo cuál es su plan.

Por su parte, Carnicero se encuentra en una situación inesperada al haber recibido el perdón por todos sus crímenes, pero dudo que tarde mucho en meterse en líos, como también está claro que la muerte de su esposa va a hacer mella en él.

Por lo demás, Patriota seguro que se desata aún más tras la "derrota" que sufrió al final de la segunda temporada. Sabemos ya que el superhéroe Soldier Boy, una especie de versión primeriza suya, hará acto de presencia y también que la relación entre ambos va a ser de lo más particular. Y está claro que en Vought van a hacer lo posible para sobreponerse al contratiempo sufrido con el Componente V.

Además, Eric Kripke, creador y showrunner de la serie, ha adelantado lo siguiente sobre la tercera temporada:

A falta de confirmación oficial, podemos dar por sentado el regreso de Karl Urban (Billy Butcher), Jack Quaid (Hughie), Erin Moriarty (Luz Estelar), Antony Starr (Patriota), Chace Crawford (Profundo), Dominique McElligott (Reina Maeve), Laz Alonso (Mother's Milk), Jessie T Usher (A-Train), Karen Fukuhara (Kimiko), Tomer Capon (Frenchie), Giancarlo Esposito (Stan Edgar) y Claudia Doumit (Victoria Neuman).

Entre las incógnitas sobresale el caso de Aya Cash como Stormfront, ya que su personaje acabó en muy mal estado al final de la segunda temporada. Eso sí, Kripke ha confirmado que no está muerta, por lo que siempre podría reaparecer...

Entre las novedades hay una que merece la pena destacar: Jensen Ackles se une al elenco de la serie para dar vida a Soldier Boy, el superhéroe original, una especie de versión primigenia de Patriota. Kripke, ha comentado lo siguiente sobre la llegada del actor, con quien ya había trabajado en 'Sobrenatural' a 'The Boys':

Todavía no ha arrancado y habrá que esperar para que las cámaras empiecen a grabar. Kripke comentó en julio que esperaban poder empezar a rodar a comienzos de 2021, pero que "dependía de un virus microscópico" en alusión al coronavirus. Queda la duda de un posible aplazamiento, pero por ahora está previsto que tenga lugar en Toronto del 1 de febrero al 12 de agosto de 2021.

Como es lógico, todavía no hay tráiler y tampoco imágenes de la tercera temporada. Y tampoco fecha de estreno, pero ahí sí deberíamos hacernos a la idea de que lo más seguro es que no haya nuevos episodios de 'The Boys' hasta 2022.

¿El motivo para ser pesimistas? La segunda temporada se rodó entre junio y noviembre de 2019 para luego estrenarse en septiembre de 2020. Eso son 14 meses desde que empiezan a rodar hasta el estreno y si el rodaje de la tercera comenzase a inicios de 2021 en el mejor escenario posible...

