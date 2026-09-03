El creador de 'Silo' me ha soltado un spoiler gigantesco de la temporada 4, pero no lo recuerdo: "El control de la memoria es una parte fundamental de este proyecto"

Era una tarde extrañamente fresca de agosto. Al otro lado de la pantalla, Graham Yost disfruta de una buena sesión de entrevistas. Poco se imaginaba entonces que casi diez minutos después estuviese rogando por mantenerse en el puesto entre risas. «No me despidáis», clamaba el creador de 'Silo' después de meterse en un jardín de spoilers.

Más allá de la anécdota que, imagino, podré contar más en detalle en lo que o bien estemos devorando la próxima temporada 4 de 'Silo' o bien se me pase el efecto de la Vitamina D+, he podido tener un ameno rato de conversación con el creador de la fantástica distopía de Apple TV.

Una entrevista en la que Graham Yost se ha adentrado en el gran tema de la temporada y cómo fue la llegada de Troy (personaje que da título al último episodio de esta temporada) en los libros lo que supuso la chispa para incorporar (el borrado de) la memoria a la trama de Juliette («no puedes tener a Juliette ausente durante toda una temporada»).

También hemos podido hablar de cómo el que el autor de los libros, Hugh Howie, se "criase" en el mundo de la autopublicación y el fanfic ayudó a tener libertad a la hora de adaptar y sobre su empeño en que los villanos de este mundo lo sean pero no mucho.

Graham Yost y la temporada 3 de 'Silo'

Albertini (A): Uno de los temas recurrentes de 'Silo' es la memoria. En esta temporada incides en ello incluso más (Juliette, el tratamiento de Charlotte, la vitamina D+, etc.) ¿Qué es lo que tanto te fascina sobre la memoria que lo que quisiste darle un papel tan destacado en la historia?

Graham Yost (GY): Bien, parte viene de los libros de Hugh (Howey). Sentíamos que las dos primeras temporadas cubrían el primer libro de la trilogía y que esta temporada, la temporada 3, cubriría el libro del medio, el segundo. Pero Juliette no aparece en esa historia del libro hasta el mismo final. Por lo que sabíamos que necesitábamos una historia para Juliette, porque tenemos a Rebecca Ferguson y es fantástica; nos encanta contar con ella. Además, sería una locura no aprovecharla.

Así que nos preguntamos: ¿cuál podría ser su historia? En el libro hay un elemento importante: Daniel, que allí se llamaba Donald, despierta de la criosuspensión creyendo que se llama Troy. Es una persona nueva. Entonces pensamos: «Un momento, la memoria». El control de la memoria es una parte fundamental de este proyecto. Sabemos que en el Silo 18 prácticamente borraron los recuerdos de todos hace 140 años. Eso ya lo supimos en la primera temporada.

Así que surgió la idea de profundizar en la memoria. Vale, si Juliette regresa, o bien tienen que matarla o tienen que matar sus recuerdos. Y pensamos: "¿Y si no pueden matarla porque es demasiado popular?". Entonces la única opción es borrar su memoria. Y así nació la trama de Juliette.

Después se nos ocurrió la idea de que Daniel tuviera una hermana, que fuese aviadora naval y participara en esta misión. En el libro existe una misión a Irán. ¿Y si ella formara parte de ella? ¿Y si, al regresar, no pudiera recordar nada? Ahí fue realmente donde empezó todo para nosotros.

A: Hablando sobre los libros, he visto a muchos fans criticando esta temporada porque os habéis separado mucho de ellos. Pero entonces ves a Hugh Howie, el autor, respaldándoos. ¿Hasta qué punto está implicado en la serie? ¿Le informáis de los cambios?, ¿prefiere dejaros ir a lo vuestro?

GY: Hugh nos ha dejado ir a lo nuestro. Connie, mi esposa, me recuerda esto. Justo desde el principio –él lanzó los libros hace 10, 12 años o los que sean– apoya el fanfic porque él lo escribió y autopublicó en Amazon la primera historia y despegó.

Entonces empezó a escribir los libros y, para él, todo esto consiste en formar parte de una comunidad de personas que trabajan dentro de esta historia. Y siempre ha apoyado que cada uno aporte sus propias ideas. Así que, en este caso, se trataba simplemente de llevar eso a una escala mayor, pero trabajando también, más o menos, dentro de los límites que él había establecido. A lo largo de las cuatro temporadas verás que empezamos a… Bueno, no quiero desvelar demasiado.

Hay algo que suelo decirle a la gente, y Hugh y yo lo hicimos muchas entrevistas, especialmente durante la primera temporada. Le decía: "Hugh, quiero que todo el mundo que nos esté escuchando compre varios ejemplares de tus libros, pero no quiero que los lean hasta que termine la serie".

Sé que en Reddit hay dos comunidades diferentes: una para la gente que ha leído los libros y otra para quienes no los han leído. Y en los foros de la serie es como: "Si has leído los libros, por favor, no publiques aquí", porque no quieren saber lo que va a pasar. Quieren vivir el misterio y simplemente dejar que les contemos la historia. Y, para mí, las dos maneras de vivirla están bien.

A veces recibo mensajes de amigos que acaban de leer los libros y me dicen: "Os habéis alejado muchísimo de los libros". Y yo pienso: "Vale, amigo. Sí, ese es mi trabajo". Tengo que convertir esto en una serie de televisión. Y no soy yo solo: somos un grupo muy grande de personas.

Así que tenemos muchas opiniones y nuestro trabajo consiste realmente en encontrar la manera de avanzar para poder hacer algo que sea provocador, fiel y entretenido. Hay cosas que tienes que hacer en una serie de televisión que no tienes que hacer en un libro. Por ejemplo, no puedes tener a Juliette ausente durante toda una temporada. Eso no se puede hacer.

A: La serie parece determinada en que sus villanos dejen de serlo. ¿Por qué estás tan interesado en evitar la idea de este gran antagonista y retratar a esta gente como personajes que, de algún modo, se han encontrado en ese papel?

GY: Sabes, estaba pensando en esto precisamente hoy. Hay personas en nuestro mundo que simplemente son malas. Son malas, sin más. Son los malos. Hacen cosas malas por malas razones. Pero esta no es esa clase de historia. En nuestra historia, todo el mundo tiene sus motivos.

Incluso los que, entre comillas, son los malos. Y sentimos que esta temporada nos daba la oportunidad de profundizar realmente en eso, cuando Bernard y Sims se enfrentan a una verdad que desconocían: que el Silo Uno, por el motivo que fuera, podía acabar con todo su silo en cualquier momento.

Y entonces tienes que elegir: puedes simplemente rendirte, puedes suicidarte. Bernard iba a hacerlo. Iba a salir al exterior, ver el mundo y después morir. Y, si la situación se volvía demasiado dolorosa, iba a pegarse un tiro, ¿no? Simplemente se había rendido.

Pero entonces aparece Juliette y le dice: "Quizá haya otra manera". Y eso lo cambia todo. Así que pensamos que, además, es algo en lo que yo creo: las personas pueden redimirse. Incluso las personas que han hecho… Porque Bernard y Sims no sabían que eran los malos durante la primera y la segunda temporada.

Bernard y Sims pensaban que lo que estaban haciendo era salvar el silo. Y creo que, en realidad, hay personas malas que piensan que simplemente están haciendo su trabajo, que tienen que hacerlo. Y realmente no se paran a pensar en ello. Incluso cuando se enfrentan a la verdad en la vida real, dicen: "Bueno, ya sabes, yo tengo que hacer mi trabajo".

Y tú piensas: "Tío, ¿en serio? Porque tu trabajo está mal. Lo que estás haciendo está mal. No deberías hacerle eso a la gente". Y, de alguna manera, esta es una versión más esperanzadora de la realidad. Así que, si hay una idea que resume toda la serie, sería quizá esta: buscar a personas que hagan lo correcto cuando conocen la verdad.

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