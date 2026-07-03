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El creador de 'Silo' desvela cuándo veremos al verdadero villano de la serie de ciencia ficción. La única pista: "No es un villano filosófico"

Graham Yost habla de que ya tienen preparada la temporada 4 de la serie de Apple TV

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Acaba de arrancar la temporada 3 de 'Silo' y en poco menos de una hora ya nos hacemos una idea de cuáles son las reglas del juego ahora. Y de entre las preguntas que nos van surgiendo navegando entre pasado y presente se encuentra el quién será el gran malo. El gran antagonista real en una saga decidida a plantarnos arcos de redención en cuanto nos descuidamos.

Pero tranquilos, el gran villano de 'Silo' surgirá próximamente. Así lo han asegurado el creador de la serie Graham Yost y la protagonista de la misma Rebecca Ferguson en una reciente entrevista promocional

El lobo del Silo

«Es un villano tangible. No un villano filosófico», comenta la actriz indicando que, tal como confirma Yost, estaríamos ante un humano y no una máquina o un concepto. Si bien no desvelan quién es este gran malo, Yost asegura que la temporada 4 será de hecho, la batalla entre Nichols y este gran villano:

«De hecho, hemos terminado de grabar la temporada 4, nuestra temporada final. Por lo que hemos visto todos los episodios y está todo listo. Lo único que puedo decir es que el verdadero villano surge y es todo lo que diré. Que el verdadero villano surge y que la temporada final es una batalla entre Juliette y ese villano.»
"Uno de los mejores momentos de la historia de la televisión". Cómo el creador de 'Silo' se inspiró en 'Perdidos' para darnos ese final de la temporada 2
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Así que esta temporada va preparando el terreno para este enfrentamiento final con un villano en el que como guionista, Yost se ha empeñado en darle humanidad.

Sinceramente, habiendo visto la temporada 3 completa (no hago spoilers) me cuesta imaginar que alguno de los nuevos personajes que han presentado en esta exploración de los orígenes de los silos no sea el susodicho gran villano. Mis apuestas, eso sí, me las callo de momento, al menos, hasta que presenten a todos los que tengan que presentar.

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