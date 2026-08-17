Robert Downey Jr., sobre las duras condiciones del rodaje de 'Vengadores: Doomsday'. "Empecé a ver a la gente caer como moscas"

Da la sensación de que la gente de Marvel Studios ha pisado el acelerador a fondo para dar forma a 'Vengadores: Doomsday' y tenerla a punto de cara a su estreno el 18 de diciembre de este mismo 2026, cuando competirá con la mismísima 'Dune 3' en las salas de cine de todo el mundo. Por desgracia para los implicados, levantar una producción de tales dimensiones, independientemente de los tiempos, suele ser poco menos que un calvario —recompensado, eso sí, con unos sueldos astronómicos—.

Señor Stark, no me encuentro muy bien

Robert Downey Jr., que ha vuelto al MCU para ponerse en la piel de Dr. Muerte, villano de la función, ha confirmado que, en efecto, rodar la quinta película del supergrupo marvelita no ha sido en absoluto sencillo, comparando el proceso de filmación a "una serie de sprints" que hizo que más de un compañero cayese patas arriba por el esfuerzo y las altas temperaturas. Así lo ha explicado en una entrevista recogida por The Cinesthetic en X:

Esta última película de Marvel fue lo más parecido a una serie de sprints y muy demandante físicamente por la naturaleza del vestuario tan pesado y todo eso. Empecé a ver a la gente caer como moscas.

A continuación, Downey comparó la experiencia con la que vivió en la primera 'Los Vengadores', que rodó en Atlanta bajo unas condiciones atmosféricas ligeramente hostiles para ir embutidio en spandex y armaduras gigantescas.

Recuerdo que en el pasado he estado en Tarmac, en Atlanta, donde se unieron todos los Vengadores, y hay como 35 grados y un 88 % de humedad. La gente va a empezar a desmayarse, y es un grupo de peña que está muy en forma.

Por suerte, la resiliencia del actor, sumada a un más que necesario cambio en el plan de rodaje, le permitió salir indemne del trabajo.

En fin, que no quería ser el primero en caer en Doomsday, y sentí que tenía una habilidad para resistir la presión y la acción agotadora y los escenarios dramáticos, y después poder relajarme rápidamente. Tenía muchos tiempos de espera, así que quería asegurarme de que no tenía que volver a revolucionarme de golpe una y otra vez, y el modo en que cambiamos el plan de rodaje ayudó mucho.

Como digo, esta misma campaña navideña podremos ser testigos de si el sufrimiento del bueno de Robert y su nutrido —tal vez demasiado— surtido de compañeros de reparto se refleja o no en pantalla.

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