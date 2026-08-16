Ni el taquillazo de Christopher Nolan ni el clásico con Kirk Douglas. Mi versión favorita de 'La Odisea' es este musical que compuso un chaval durante la pandemia

Con 'La Odisea', Christopher Nolan ha marcado uno de los grandes eventos cinematográficos de este 2026, y la verdad es que meterse a adaptar a Homero ya es una odisea en sí misma. Entre las dificultades técnicas, el hilo narrativo, los efectos especiales que puedan requerir, y también la psicología de los personajes en sí mismos.

Ahora bien, a pesar de los aciertos de Nolan, creo que no ha terminado de captar muchos matices imprescindibles de 'La Odisea'. Y es que ni el clásico 'Ulises' de Kirk Douglas ni la magnífica miniserie de los años 90, para mi la mejor versión de 'La Odisea' por el momento es un proyecto musical que por ahora ni siquiera ha llegado a los escenarios.

Me enamoraré todas las veces que hagan falta

'Epic: The Musical' empezó como un proyecto de final de carrera, lo que iba a ser un álbum conceptual que Jorge Rivera-Herrans empezó a desarrollar en la universidad y que tomó más intensidad en plena pandemia. A Jorge se le ocurrió empezar a compartir su proceso creativo en TikTok e Instagram, mostrando fragmentos de canciones, sus composiciones, sus propias interpretaciones de 'La Odisea'... y la bola se hizo gigantesca captando la atención de millones de todo el mundo.

Desde entontes, Rivera-Herrans se metió en el periplo de dividir el viaje de Odiseo, interpretado por él mismo, en nueve sagas musicales que cubrían desde la caída de Troya hasta su regreso a Ítaca. Con un reparto que reunió tanto a profesionales como amateurs que se estrenaban en un proyecto así, 'Epic' se volvió tan viral que logró convertirse en el segundo álbum más escuchado en Billboard Cast Album Chart, solo por detrás de 'Hamilton', y el primero en iTunes.

La película animada ya está en marcha, así como una producción musical en toda regla destinada a los escenarios, así como videojuegos y quizás alguna sorpresa más. 'Epic' se ha convertido en todo un movimiento cultural que ha acercado la mitología griega a un público amplísimo. Y, de paso, creo que acierta en los aspectos en los que 'La Odisea' de Nolan no consigue acertar.

De entrada, mientras que el Odiseo de Matt Damon no es lo que se dice un hombre complicado, sino uno retorcido por la culpa con poca mas chicha que rascar, el de Rivera-Herrans tiene todos los lados y esquinas que podamos desear. Es un hombre despiadado cuando toca serlo, perseguido por la culpa de las atrocidades que hizo en la guerra, pero también un liante artero, un buen amigo que defiende a sus camaradas, y, ante todo, un hombre que sigue enamorado de su mujer.

El Odiseo da Damon no llega a tener nunca ese punto real de astucia que caracteriza al héroe griego, que literalmente rompió el molde al ser un tipo de protagonista artero que utiliza su mente antes que la fuerza bruta. Mientras tanto, el Odiseo de 'Epic' usa su labia con una maestría tremenda, encandilando a quien puede para salirse con la suya.

Pero la parte que mejor entendió Rivera-Herrans es el amor entre Odiseo y Penélope. Odiseo se pasa todo el musical anhelando a su mujer, recordándola, usando su recuerdo (y el de su hijo) como el faro que le guía de vuelta a casa. El amor de ambos es palpable, especialmente cuando por fin llegamos a la Saga de Ítaca y vemos por fin a Penélope lidiando con sus pretendientes, un aspecto que realmente nunca sentí en 'La Odisea' de Nolan.

La reunión de la pareja en el último tema del musical, 'Would You Fall In Love With Me Again?' es una conclusión que te pone los pelos como escarpias. El clímax que pone fin al viaje de Odiseo después de diez años de viaje, y con el que consigue expiar el sufrimiento que ha causado, y que también a nivel musical aúna todos los motivos por los que hemos pasado a lo largo de la obra.

'Epic: The Musical' se puede escuchar tanto en Spotify, YouTube o iTunes a través de las cuentas de Rivera-Herrans, completamente gratis. Un viaje que ha conseguido traer a la vida 'La Odisea' de una manera absolutamente mágica y emocional por el que merece la pena pasar al menos una vez.

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