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Porque 'La Odisea' de Nolan no es suficiente, en marcha una película de animación para adaptar uno de los grandes fenómenos musicales de los últimos años

'Epic: The Musical' es un bombazo viral que no se conforma con las redes sociales

La Odisea
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Mariló Delgado

Editor - Anime
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Parece que Homero y los mitos griegos están más de moda que nunca en Hollywood. El año pasado se estrenó 'El regreso de Ulises' y este verano llega 'La Odisea' de Christopher Nolan a la gran pantalla con un reparto encabezado por Matt Damon y repleto de estrellas.

Pero si nos parecían ya pocas, hay otra adaptación más de 'La Odisea' en marcha, pero esta viene en formato musical y animado

Full speed ahead!

'Epic: The Musical' arrancó como el proyecto de final de carrera de Jorge Rivera-Herrans allá por 2019, con el que quiso adaptar 'La Odisea' de Homero a través de varios álbumes conceptuales con una estructura narrativa.. En 2021 comenzó a documentar la producción de su proyecto en TikTok en plena pandemia, y tras su lanzamiento se convirtió en una sensación viral casi de la noche a la mañana. 

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Tras lanzar el primer álbum, 'Epic' superó más de 3 millones de reproducciones y se convirtió en el segundo álbum más escuchado en Billboard Cast Album Chart, solo por detrás de 'Hamilton', y el primero en iTunes. En diciembre de 2024, tenía más de 1,6 millones de oyentes regulares en Spotify, y a Hollywood no se le ha pasado por alto el fenómeno.

Ahora, como informan desde The Hollywood Reporter, 'Epic' saltará a película de animación de la mano de Jerry Bruckheimer, el legendario productor detrás de 'Top Gun' y la saga de 'Piratas del Caribe'. Por ahora el proyecto está en una fase muy temprana y la próxima semana comenzará a ofertarse a diferentes estudios y plataformas de streaming. Teniendo en cuenta el tiempo de producción de las películas animadas, mejor ir haciéndonos a la idea que todavía quedan entre tres y cinco años por delante antes de que llegue a los cines o a nuestras pantallas.

Epic Trailer

'Epic' se ha convertido en un fenómeno viral que ha sabido aprovechar el tirón de los musicales y la nueva fascinación con la mitología griega pero con un formato inmersivo y participativo para los fans, que también han ayudado hacer el musical aún más grande a través de las redes. Rivera-Herrans ya adelantó en 2024 que la película se andaba cociendo, y que también está en marcha la adaptación a musical en escenarios e incluso videojuegos. Puede que Odiseo esté intentando volver a casa con todas sus fuerzas, pero hay muchos caminos diferente para que lo logre y en este es a base de temazos y drama. 

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