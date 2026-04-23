Acabo de ver una comedia en Netflix que es justo lo que necesitas para identificar cuándo una amistad no es para ti

Durante años, Happy Madison Productions, la productora de Adam Sandler, ha sido su territorio natural y el de su círculo habitual de colaboradores, pero en los últimos años hay algo que ha cambiado dentro de su ecosistema creativo. Lo que empezó como un modelo basado en el colegueo y las comedias de corte generacional protagonizadas por figuras como Rob Schneider o David Spade ha derivado, de forma inesperada, en un espacio cada vez más centrado en historias juveniles protagonizadas por mujeres.

En este contexto, las hijas de Sandler han pasado a ocupar un lugar protagonista con películas que exploran distintas etapas de la adolescencia y la juventud. Tras el éxito de 'Ni de coña estás invitada a mi bat mitsvá', ahora es Sadie Sandler quien toma el relevo con 'Compañeras de cuarto', una comedia universitaria irregular pero muy efectiva que retrata los vínculos, tensiones y contradicciones de la vida en esa época.

Vida universitaria

La película arranca con una disputa absurda entre dos compañeras de piso en pleno campus, un caos que obliga a intervenir a la decana de vida estudiantil, interpretada por Sarah Sherman. A partir de ahí, la narración se desplaza hacia el pasado para reconstruir la historia de Devon (Sadie Sandler), una joven insegura que intenta reinventarse en la universidad.

En su llegada al campus, Devon conecta con Celeste (Chloe East), una estudiante magnética y aparentemente perfecta. Y lo que comienza como una amistad ideal pronto deriva en una relación marcada por la ambigüedad emocional, los celos y la dependencia más tóxica. Poco a poco, la película va moviéndose entre la comedia incómoda y el drama juvenil.

Uno de los aspectos más interesantes de la película es cómo alterna el realismo emocional con momentos de la comedia negra más exagerada. Esa mezcla no siempre fluye con naturalidad, pero sí permite explorar con más capas la relación entre las dos protagonistas, que oscila entre la admiración y el sabotaje.

Además, el guion, firmado por Jimmy Fowlie y Ceara O’Sullivan, introduce numerosos detalles que enriquecen la vida universitaria: amistades improvisadas, diferencias de clase y dinámicas sociales muy reconocibles. Y el reparto secundario, con nombres como Nick Kroll o Natasha Lyonne, le aporta un tono más cotidiano y cercano al conjunto.

Aunque cuando apuesta por el drama emocional, funciona con fuerza, cuando vira hacia la comedia negra, es menos consistente, pero la película es tan entretenida que no cuesta trabajo pasar por alto los defectos.

Al final, parece que Happy Madison Productions ha encontrado un nuevo nicho en el cine juvenil femenino contemporáneo. Lo que antes era territorio de comedias masculinas de colegas ahora se ha transformado en relatos generacionales centrados en mujeres jóvenes, con resultados cada vez más sólidos y definidos.

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