El biopic de Michael Jackson cambió su final después de hasta 22 días de regrabaciones que costaron entre 10 y 15 millones de dólares

El esperado y polémico biopic sobre Michael Jackson, titulado 'Michael' y dirigido por Antoine Fuqua, acaba de estrenarse en cines tras un proceso de producción mucho más complejo de lo previsto. Lo que inicialmente se concebía como un retrato amplio y que no iba a esquivar las sombras del artista ha terminado transformándose después de las extensas regrabaciones que se llevaron a cabo en 2025.

De hecho, los cambios que se hicieron no son menores, sino que afectan al tono general de la película, a su estructura narrativa y, especialmente, a su desenlace, en un giro que redefine por completo el enfoque del biopic.

Cambio de enfoque

Las regrabaciones no se limitaron a ajustes puntuales, sino que acabaron dando lugar a un tercer acto completamente nuevo. Según informes como el de Variety, la película "iba a explorar el impacto de las acusaciones de abuso infantil en la vida de Jackson, dedicando gran parte de su tercer acto al escándalo".

Sin embargo, "ahora, en lugar de concluir con uno de los momentos más ignominiosos de la carrera de Jackson, Michael terminará con la estrella del pop aún en la cima de su carrera. La última escena se sitúa durante la gira Bad de Jackson, y lo sigue mientras se prepara para subir al escenario para otra actuación electrizante".

El origen de estos cambios está en un conflicto lega, porque una parte importante del guion original abordaba las acusaciones de Jordan Chandler, pero existía un acuerdo previo que impedía representar su historia en pantalla. Esto fue lo que terminó obligando a eliminar ese material y replantear buena parte del relato, incluyendo su clímax.

Las modificaciones implicaron 22 días adicionales de rodaje y un incremento del presupuesto de entre 10 y 15 millones de dólares, que se suman a los 155 millones iniciales. Según el informe, "los herederos de Jackson asumieron esos gastos adicionales porque su error obligó a realizar los cambios, según fuentes internas. Debido a su disposición a pagar esa factura, los herederos tienen una participación accionaria en la película". Y esto explica el cambio radical del final.

El proyecto también ha sufrido varios retrasos en su fecha de estreno, pasando de 2025 a abril de este año. Además, durante un tiempo se contempló dividir la historia en dos películas, una idea que sigue sobre la mesa dada la enorme cantidad de material rodado.

De hecho, el montaje original superaba las tres horas y media, y el productor Graham King habría considerado expandir la historia en futuras entregas. De hecho, ya se apunta a que hay suficiente contenido para hacer al menos otra película, que podría centrarse en etapas posteriores de la carrera del artista, incluyendo álbumes como Dangerous o Invincible, así como aspectos más personales de su vida. La acabemos viendo o no, de momento ya se puede disfrutar en cines de 'Michael'.

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