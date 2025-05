La película musical para acabar con todos los biopics musicales. ‘Pavements’ desmonta las fórmulas de éxito a través de una de las bandas de culto definitivas

La historia de la banda incomprendida que se sobrepone a la ignorancia y la falta de fe del resto del mundo es tan atractiva para la mayoría de gente que no es de sorprender que la encontremos hasta en películas biográficas de Hollywood. No pueden evitar la tentación de explotarla incluso en casos donde no toca, y no dudéis que ese va a ser el marco para la casi inevitable película sobre Nirvana.

Pero este tipo de marco no deja de ser un fetiche, porque bandas que tienen un verdadero impacto sísmico en cómo se desarrolla la música tienden a pasar, irónicamente, bajo el radar. No enteramente desapercibidas, como se podía ver en ‘Searching for Sugar Man’, sino en un éxito moderado que se asocia con el fracaso por “no llegar a todo su potencial”. Incluso aunque se pueda apreciar un claro antes y después en estilos como el indie rock a partir de la existencia de un grupo como Pavement, fácilmente la banda más influyente de la que no tanta gente ha oído hablar.

Éxito irónico

De ahí que la idea de hacer una película sobre ellos sea un poco extraña por definición, pero ‘Pavements’ asume gustosamente el riesgo. Estrenada hace poco directamente en streaming a través de Filmin, la película de Alex Ross Perry se disfraza de documental para volar un poco por los aíres todas las vías para glorificar (y explotar) el culto a una de las bandas de culto por antonomasia, haciendo en el proceso el mejor y más irónico homenaje a estos.

Mientras aparentemente se va realizando el documental clásico sobre música a partir de material de archivo y contacto directo con la banda, que está a punto de realizar su regreso a los escenarios tras separarse dos décadas antes (con una reunión puntual), la película sigue el proceso de producción simultánea de una exposición en un museo sobre su historia, un musical de teatro inspirado en sus canciones y una película biográfica con actores emergente como Joe Keery (una de las estrellas de ‘Stranger Things’).

Todas estas producciones son celebraciones bastante arquetípicas para intentar aprovechar el legado de una banda influyente, intentando crear un nuevo impulso a través de la nostalgia y la cultura reivindicativa. ‘Pavements’ hace un esfuerzo por desmontar todas ellas, así como el falso documental en el que se enmarca, en un ejercicio de ironía muy en la línea de la banda y la voz de su principal compositor, Stephen Malkmus. La película acaba infectada por el ADN de la banda para hacer una completa distorsión de realidad y ficción.

‘Pavements’ contra las fórmulas de éxito

El motivo es bien sencillo: Pavement no tenían un alcance a la altura de la influencia masiva que acabaron teniendo en el sonido del indie rock, posteriormente convertido en fórmula machacada por la misma industria que no supo lidiar con ellos. Tampoco eran una banda desconocida, porque tenían bastante aclamación por la crítica y también un éxito que queda evidenciado por los discos de oro y platino que acaban colgando en un museo, y eran capaces de codearse con grandes bandas de su generación aunque las cadenas mayoritarias no sabían bien que hacer con ellos.

De ahí que todas las producciones que vemos en paralelo a las entrevistas y ensayos de la banda son fundamentalmente un fracaso, aunque se vean bastante aplaudidas. La exposición está glorificando chatarra que estaba en un trastero como si fuera históricamente significativa, como una camiseta llena de barro por el mero hecho de ser usada en un momento crítico del grupo. El musical resulta absurdo por intentar hacer una celebración sincera a través de canciones cargadas de sarcasmo y cinismo. El biopic musical sobre la banda más única del mundo acaba siendo como todos los demás.

Perry es capaz de hacer sangre de manera divertida con todos estos procesos, intentando mantener en el proceso su pasión y admiración por un grupo de música especial, marcado por una fidelidad a una manera de hacer las cosas. Es capaz de contar su historia de ascenso, autodestrucción y clímax de aceptación sin que se sienta arquetípico, aterrizando así su ambicioso trabajo que muestra, al igual que hiciera con ‘Her Smell’, su entendimiento profundo de los que hacen arte desde cierta posición marginal. ‘Pavements’ se eleva por su perspectiva poco convencional y acaba siendo una de las películas sobre música más notables de los últimos años.

