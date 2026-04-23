Netflix refuerza su apuesta por Millie Bobby Brown con la adaptación de su propia novela y con un director ganador de un Oscar

El salto de Millie Bobby Brown tras el fenómeno de 'Stranger Things' no ha sido precisamente discreto. Convertida en uno de los rostros más reconocibles de Netflix, la actriz ha encadenado sus propios proyectos, franquicias y títulos de todo tipo. Ahora, su carrera da un giro especialmente interesante con 'Nineteen Steps', una película que no solo protagoniza, sino que también adapta de su propia novela, que tiene un trasfondo histórico ligado a la Segunda Guerra Mundial.

En el centro de la historia

Lo más llamativo de 'Nineteen Steps' es que nace directamente de la propia Brown. La actriz escribió la novela en la que se basa la película, lo que la convierte no solo en protagonista, sino en el eje creativo de toda la historia. Este doble rol refuerza la sensación de estar ante un proyecto especialmente importante dentro de su carrera.

Además, la película estará dirigida por Tom Hooper, ganador del Oscar por 'El discurso del rey'. Su participación eleva automáticamente las expectativas, ya que hablamos de un cineasta con experiencia en grandes producciones de corte dramático e histórico.

Concretamente, el relato sigue a Nellie Morris, una joven de 19 años que vive en plena Segunda Guerra Mundial mientras se enamora de un aviador estadounidense. La historia está inspirada en un suceso real ocurrido en Reino Unido que dejó 173 víctimas, lo que añade un componente trágico y emocional bastante potente.

Por ahora, la película no tiene fecha de estreno confirmada y se encuentra en una fase temprana de desarrollo. Tampoco hay demasiados detalles sobre el rodaje o el resto del reparto, lo que mantiene el proyecto rodeado de bastantes incógnitas, por lo que tendremos que esperar para saber más.

Mientras tanto, la actriz también prepara 'Enola Holmes 3', continuación de una de sus sagas más exitosas, y también trabaja en la comedia romántica 'Just Picture It'. Aun así, todo indica que 'Nineteen Steps' será una de las obras más prometedoras de su carrera.

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