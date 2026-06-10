Catástrofe en 'Doctor Who'. BBC tira a la basura el especial de Navidad y rompe con Russell T Davies y su productora

Poco y nada ha durado el esperanzador idilio con el retorno de Russell T Davies a una de las grandes series de la ciencia ficción y aventuras de la historia. Ya avisaban la semana pasada que habría un anuncio en breve sobre el futuro de 'Doctor Who' y este no ha podido ser más descorazonador.

En un comunicado de la BBC, la institución británica ha anunciado que, efectivamente, se ha acabado abruptamente la segunda etapa con Davies a cargo del personaje y que han decidido cancelar el tradicional especial de Navidad que estaba programado para este año y que debería resolver qué pasa con la nueva encarnación del Doctor.

Adiós al lobo

No solo han cancelado el especial, sino que también rompen relaciones tanto con el guionista jefe como con la productora, Bad Wolf, y que están en busca de nuevos socios para eso. Concretamente, la corporación ha anunciado que pondrá 'Doctor Who' en proceso de licitación competitiva, vamos, a concurso.

Esto quiere decir que ahora mismo están a la espera de recibir diferentes propuestas para continuar de un modo u otro la serie y que se concederá la licencia al mejor postor, es decir, al que más les convenza. La idea es, por tanto, buscar el mejor modo para BBC de continuar con el icónico personaje.

El futuro de 'Doctor Who' sigue bastante oscuro, por lo que se ve. Una situación que se viene arrastrando ya desde que se supo que desde la compañía del ratón iban a cortar el grifo. Esta salida de Disney supuso, sin duda, un duro varapalo para BBC y Bad Wolf y, como vemos ahora, un momento en el que saltarían todas las alarmas y decidieron tomarse un tiempo.

Algo que los fans notamos. La falta de información en todo este tiempo era preocupante ya que la serie suele rodarse con bastante antelación y si hubiese una nueva etapa planeada después del especial navideño ahora cancelado ya sabríamos casi hasta la talla de muda de la nueva encarnación.

Personalmente, una pena enorme ya que Davies es, por lo general, un gran guionista del doctor y quien metió serie y personaje de pleno en el siglo XXI. Si bien hay voces en contra suya, creo que su trabajo ha sido notable.

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