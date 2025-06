BBC ha chafado el final de 'Doctor Who' en redes sociales, y ha dejado claro que tenemos que reventar la cultura de los spoilers

En diciembre de 1991, 'Los Simpson' emitieron un episodio en el que Homer, saliendo de ver 'El imperio contraataca', gritaba ilusionado, frente a la cola de gente molesta esperando para verla, "¡Qué finalazo! ¿Quién se iba a imaginar que Darth Vader era el padre de Luke Skywalker?". Sin saberlo, la serie de Matt Groening había ilustrado perfectamente lo que iba a ser la cultura del spoiler en redes sociales, donde, si no eres el primero en ver algo, tienes castigo incorporado. Ejemplos los ha habido a miles, pero puede que pocos hayan reflejado el hastío de la gente como el último episodio de 'Doctor Who'.

Ojo: Spoilers de 'Doctor Who'. Es obvio, porque estoy hablando de ello, pero por si acaso.

¿Hay un Doctor en la sala?

Como a estas alturas ya sabrás si estás leyendo después del aviso, ayer ocurrió un hecho insólito en la serie, que acaba de terminar su segunda temporada para Disney+ (y la 41 en total): Ncuti Gatwa dejaba de ser el Doctor por sorpresa absoluta y se reencarnaba en Billie Piper, o sea, Rose, la gran amada del Doctor hace veinte años y que ha tenido una presencia más o menos continua en la serie. Nadie sabe muy bien lo que está pasando aquí, o qué significa más allá del golpe de efecto: unos están encantados por la sorpresa, otros le echan en cara a Russell T. Davies que tire de efectismos baratos. Lo único en lo que todo el mundo parece estar de acuerdo es en que las redes sociales le han quitado la gracia.

Hay gente que no es capaz de aguantarse cuando ha visto un buen giro de guion, y debe ser la primera en compartir en redes sociales las imágenes, el vídeo o sus primeras reflexiones al respecto. A veces, incluso antes de que acabe el episodio: si no has sido uno de los primeros en verlo o estabas esperando a un buen momento para hacerlo, mala suerte. Internet se ha convertido en la ley del más rápido, y entrar en redes sociales cuando acaba de salir un episodio de cualquier serie -sobre todo cuando acarrea un fandom tóxico-, un auténtico campo minado si quieres disfrutar sin que te chafen.

Normalmente podemos culpar a los usuarios de este comportamiento, pero es que ahora ha sido la propia BBC la que ha compartido el vídeo y las imágenes por Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Sin sutilezas, sin guiños, sin pudor, sin cortar antes de ver a Billie Piper: si no estás viendo la serie en este mismo momento, te chafaremos la sorpresa. No son los primeros que lo hacen, claro. De hecho, las cadenas televisivas lineales obligan a un binge watching exhaustivo si no quieres que te cuenten cada giro antes de que puedas recuperarlo en diferido. Eso sí, quizá deberíamos plantearnos si esta debe ser la última gota que colma el vaso.

¿No lo has visto? Mala suerte, te lo cuento

El mundo de 2025 no es como el de hace veinte años: la mayoría del público no llega en directo, sino después, en diferido. Y eso es especialmente cierto en series como 'Doctor Who': mientras por un lado se habla de cancelación inevitable tras unos ratings pésimos, por otro se dice que en Disney+ no están contentos con su rendimiento y quieren parar de financiar más aventuras del viajero espacio-temporal. Si esto es cierto, y el futuro de la serie británica pende de un hilo, ¿cuál es el sentido de spoilear sin reparo el final de temporada y el giro que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta, en lugar de esperar un par de días de cortesía a que, al menos, el público del streaming llegue a verlo?

Como adultos, ya llegamos agotados a absolutamente todo lo relacionado con el mundo cultural: nos gustaría estar viendo cientos de películas y series, leyendo muchísimos libros y cómics, jugando a los videojuegos de moda. Pero la realidad es que no llegamos. Es imposible. Y lo mínimo que se puede pedir es piedad a las empresas para que, por lo menos, no castiguen nuestra vida ajetreada chafando los finales si hemos tardado media hora de más en ver algo que acaba de salir ahora mismo. En su día pasó con Marvel, ahora con 'Doctor Who'. Calma, por favor. Piedad.

Quizá este amargo final de 'Doctor Who' y la furibunda reacción del público contra BBC marque un antes y un después en la manera en que todos nos relacionamos con el spoiler. Porque sí, hay gente que disfruta siendo Homer saliendo de 'El imperio contraataca', pero en este caso es como si el póster de la película te destripara el giro si no has estado en la primera sesión para verla. Y, como máxima de vida, si no lo harías en la vida real, no deberías hacerlo en Internet. No todos podemos viajar en el espacio-tiempo para que nos de tiempo a llegar a verlo todo en directo.

