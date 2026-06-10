Pixar ha vuelto por todo lo alto: las primeras reacciones a 'Toy Story 5' coinciden en que estamos ante una de las mejores películas de 2026

Después de jurar por activa y por pasiva que la cuarta entrega de la saga sería la última que verían nuestros ojos, la gente de Pixar se marco un "donde dije digo, digo Diego" hace cosa de tres años anunciando la puesta en marcha de 'Toy Story 5'; una decisión que hizo que muchos, entre quienes me incluyo, entornásemos los ojos en un gesto situado entre el hastío, la decepción y el miedo a que terminasen de defenestrar la franquicia.

Vuelven los juguetes

El pasado noviembre las cosas cambiaron ligeramente cuando el estudio animado puso en marcha la campaña promocional con un primer tráiler que mejoró considerablemente unas expectativas que terminaron de despegar por todo lo alto con el último avance publicado hasta la fecha. De repente, la quinta aventura de Buzz, Woody, Jessie y compañía estaba entre los títulos más esperados de este curso cinematográfico.

Pues bien, después de su Premiere en Los Angeles celebrada la pasada noche del martes, parece que podemos confirmar las buenas sensaciones, porque las primeras opiniones sobre la cinta dirigida por Andrew Stanton —guionista de la 'Toy Story' original— la sitúan como uno de los grandes títulos de 2026. Parece que la magia de Pixar continúa intacta y que, lejos de ser una explotación más del universo, explora sus temáticas sobre la tecnología de un modo tan afilado como acertado.

Las reacciones de los afortunados que ya han podido verla, catalogan al cierre de la pentalogía como un festival de lágrimas y risas en el que la Jessie de Joan Cusack es la auténtica estrella, ensalzando un tercer acto 100 % marca de la casa que llega, eso sí, tras unos primeros compases a los que pasa factura una acumulación de subtramas que, eso sí, termina compensando. Parece que Pixar ha vuelto, y lo ha hecho por todo lo alto. Aunque, si lo pensamos bien, con sus altibajos, nunca ha llegado a irse del todo.

Por lo pronto, mientras esperamos al estreno de 'Toy Story 5', que llegará a nuestros cines el próximo 17 de junio, te dejo con una recopilación de opiniones destacadas que marcan bastante bien el tono general de la recepción del largo. Si quieres más, puedes leer hasta empacharte en The Hollywood Reporter.

Primeras reacciones a Toy Story 5

Estoy muy feliz de decir que Toy Story 5 es un auténtico Home Run. Tener a Jessie de protagonista le da una energía contagiosa, y el conflicto de los juguetes contra la tencología tiene más capas de lo esperado. De hecho, se posiciona con firmeza en las conexiones humanas como una clave para los niños. Ya la he visto dos veces y, por algún motivo, he llorado aún más fuerte la segunda.

En cuanto empezó Toy Story 5, la mujer sentada detrás le preguntó a su amigo, "¿Ya estás llorando?". "¡Sip!", contestó el amigo. Puedo confirmar que se derramaron muchas lágrimas, por ellos... y por todos.

Toy Story 5 es dulce, inteligente, divertida, reconfortante y da todo lo que podrías querer de una película de Toy Story. Una película adorable que toca temas de Toy Story 3 para contar una historia que es a la vez oportuna y atemporal. Una de las mejores películas que hemos visto este año.

Toy Story 5 es un regreso maravillosamente sincero de Pixar y un recordatorio de por qué la franquicia Toy Story sigue siendo una de las grandes sagas de películas jamás creadas. Se posiciona junto a las tres primeras películas, sirviendo una mezcla perfecta de humor, corazón y esa magia marca de la casa Pixar. Mientras la historia explora la batalla entre juguetes y tecnología, nunca pierde de vista lo que hace a estos personajes tan especiales. Emotiva, tronchante y genuinamente conmovedora, Toy Story 5 bien podría terminar siendo una de las mejores películas de 2026.

Toy Story 5 prueba que a esta franquicia le queda mucho territorio emocional que explorar. Atemporal y sorprendentemente afilada con su visión sobre nuestra relación con la tecnología. Joan Cusack nos da un trabajo de voz sobresaliente. Advierto de que vais a querer romper las tablets de vuestros hijos.

Toy Story 5 es la película de Jessie, y es exactamente lo que necesitaba la franquicia. Joan Cusack te parte el corazón en dos con la vaquera redescubriendo su propósito. Está repleta de risas y nos da muchas lágrimas felices y emotivas.

Toy Story 5 es un pelín inconexa durante su inicio al construir diferentes subtramas, pero termina recompensando con un tercer acto fenomenal repleto de todo el humor y el corazón que esperas de Pixar. Material de primera calidad. Reí, lloré y me encantó.

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