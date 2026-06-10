'Vaiana' demuestra, con el nuevo tráiler de su remake, que hay cosas que nunca fallan para Disney... pero no podemos quitar los ojos de la peluca de Dwayne Johnson

Desde que en 2015 Disney adaptara 'Cenicienta', ya ha lanzado la friolera de 14 remakes en acción real, sin tener en cuenta precuelas como 'Mufasa' o versiones como 'Maléfica'. Y la cosa no tiene visos de parar: pese al fracaso de 'Blancanieves', el estudio ya ha anunciado 'Lilo y Stitch 2', 'Enredados', 'Hércules' y, por supuesto, la que hoy nos ocupa, una 'Vaiana' que se estrenará el 10 de julio y tiene todas las cartas para romper la taquilla en dos. ¿O no?

¿Qué puedo decir? Solo "de nada"

Este tráiler final del live-action, que llega tan solo dos años después de 'Vaiana 2' y justo a tiempo para celebrar el décimo aniversario de la película original, es un pequeño gran experimento de Disney: nunca habían hecho remakes con tan poco espacio de tiempo entre la cinta de animación y la versión con actores. El récord anterior era, de hecho, de 'Mulán', con 22 años de diferencia.

Cogiendo el libro de estilo de lo que siempre funciona, el tráiler prácticamente presume de ser una versión escena a escena, con canciones como 'You're welcome' y momentos míticos calcados, incluso en la composición del plano, a la película original. ¿Hay un público para esto? Sin duda. ¿Conseguirá los mil millones a los que, sin duda alguna, apunta Disney? Habrá que ver si la loca taquilla de 2026 se encauza por lo de siempre o tendremos un verano tan lleno de sorpresas como hasta ahora.

No es menos cierto que, si querían hacer 'Vaiana' con su Maui original, Dwayne Johnson, tenían que hacerla cuanto antes. Al fin y al cabo, el actor tiene ya 54 años, y no siempre va a estar igual de musculado para interpretarlo (y no siempre va a defender el pelucón como lo intenta hacer aquí). A priori tendrá nuevas canciones de Lin-Manuel Miranda que, con suerte, abrirán la película a ser más que una fotocopia, pero para descubrirlo aún tendremos que esperar un mes más. ¿Podrá aguantar la presión de estrenarse entre la tercera entrega de 'Los Minions' y 'La Odisea' o Disney ha sobrevalorado su poder? Lo veremos dentro de muy, muy poco.

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