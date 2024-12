Creo que 'Vaiana 2' parecen cuatro episodios pegados con cinta adhesiva, pero al menos no tiene el disparate de las secuelas Disney directas a vídeo

Que 'Vaiana 2' haya sido un exitazo no nos beneficia a nadie. Bueno, sí: a las mentes maestras detrás de Disney, que han visto cómo se abre una nueva puerta en su negocio de secuelas y remakes al por mayor. Ahora han descubierto que pueden unir cuatro episodios de una serie de televisión cancelada, añadirles algunas escenas nuevas (en el tiempo que ha dado desde marzo, cuando se anunció su existencia, hasta noviembre), hacer un márketing agresivo y ganar millones con ella. Y, como público, esta dejadez con nuestro propio entretenimiento, este festín en el lodazal y esta falta de respeto hacia nosotros mismos nos pasará factura en el futuro más cercano. Porque, ¿para qué trabajar si cualquier cosa con un "2" detrás vale para recaudar mil millones de dólares?

Secuelas baratas en tu zona

El problema no es que 'Vaiana 2' sea inferior a la primera parte (que lo es, y mucho, como corresponde a un spin-off televisivo). El problema es que da lo mismo. En el fondo, es un malévolo experimento con el que ver hasta qué punto la calidad da lo mismo y estamos dispuestos a engullir contenido rápido y sencillo con tal de continuar con una saga. La animación está varios pasos por detrás de la primera parte (esos fondos genéricos, esos movimientos inacabados), los personajes carecen de corazón, la trama está deshilachada, se notan los cortes entre episodios... Y da lo mismo. Porque, a estas alturas, podríamos tragarnos dos horas de un salvapantallas de 'Vaiana' si nos dijeran que es la tercera parte.

'Vaiana 2' es una muestra de hasta qué punto ha degenerado la industria del cine mainstream. Antaño, esta película correría la misma suerte que 'Atlantis 2' (que también eran diferentes episodios de una serie cancelada pegados con celo) e iría directa al mercado del DVD o del streaming. Pero en este caso, Disney la está intentando vender como una secuela propiamente dicha, digna de la pantalla grande, que aparentemente continúa la historia de la mejor película de la empresa de la última década. Pero es un subproducto barato (sin importar su presupuesto real). Ellos lo saben, pero no todo el público lo hace. Y es un problema.

Entiendo perfectamente el motivo de la existencia de esta película, claro: lo que antes era una estrategia de cintas de baja calidad para alimentar el mercado doméstico, ahora es la base de Disney, una saca con el símbolo del dólar sin fondo, una máquina que hace churros constantemente. En 2025, de entre sus patas más fuertes, el panorama incluye tres películas y seis series de Marvel, tres series de Star Wars, cinco secuelas, dos remakes en acción real, tres revival televisivos, tres series basadas en películas y tan solo una película original ('Elio') y una serie original ('Win or lose') de Pixar. Y con el éxito de 'Vaiana 2' se les está diciendo que este es el camino correcto: el de la churrería a la que no le importa si el material está excesivamente aceitoso, quemado o insípido mientras tenga una cola de gente dispuesta a comprar.

Los churros de Disney

A favor de 'Vaiana 2' debo decir que se aleja de las secuelas que llenaban los videoclubs en los 90 y en las que los protagonistas solían ser los hijos de los protagonistas originales, narraban precuelas o no tenían ningún tipo de trascendencia real en la saga. No es un producto que llegue al reducto de ponzoña en el que se encuentran películas como 'La bella y la bestia: una Navidad encantada', 'Pocahontas 2' o 'La dama y el vagabundo 2', pero tampoco es digna del tratamiento de secuela cinematográfica y bisagra en la franquicia.

No hay nada particularmente malo en 'Vaiana 2', pero tampoco hay nada que nos haga volar. Es lo que uno podría esperar de una serie de relleno en Disney+: una nueva aventurilla, canciones que no tienen el nivel de las de Lin-Manuel Miranda y los mismos personajes haciendo referencias a la primera parte, que es la que, en el fondo, todos preferiríamos estar viendo. Y al final, por supuesto, un recordatorio de que la cosa va para largo y tendremos una inevitable 'Vaiana 3'. Que, por poder, podría salir dentro de un año con estos mismos estándares de calidad donde todo da exactamente lo mismo.

No hay cariño, amor ni pasión puestos en 'Vaiana 2': es un producto mercantilista, triste, a un paso de la inteligencia artificial. Es un lenguaje (el del cine) copiando otro muy distinto (el de las series) y rellenando los huecos para que parezca una película real. Utiliza la misma ley del mínimo esfuerzo que el estudiante que copia y pega un trabajo de ChatGPT esperando sacar un cinco raspado y que no le pillen. Si alguien la ve y no nota las tramas episódicas o un final que claramente está acelerado para poder culminar sin un cliffhanger, Disney habrá conseguido su propósito: pintar una piedra de amarillo y decir que es oro.

No todo vale con la excusa de que es "para niños". Los niños también tienen derecho a un entretenimiento digno, a no tragarse cualquier cosa porque salen dibujos y se mueven. Ellos son un público inteligente que sabe distinguir perfectamente entre 'Vaiana' y 'Vaiana 2', y creer que no es así, es una falta de respeto hacia la infancia. En lo personal, creo que llamar "película" a este producto es estirar mucho su definición.

Es una recopilación de episodios, un prólogo a algo más grande, una aventurilla, un entremés o una bisagra, pero no un largometraje propiamente dicho digno de estrenarse en cine y ponerse al mismo nivel que la cinta original. Con suerte, Disney sabrá enderezar el rumbo en 'Vaiana 3' y no improvisará como ha hecho en esta, pero viendo que cualquier nadería les hace ganar millones sin esfuerzo, ¿para qué gastar el tiempo y el esfuerzo? Los churros aceitosos y a medio hacer también tienen su público.

En Espinof | Las 27 mejores películas Disney de todos los tiempos

En Espinof | Las mejores películas de 2024