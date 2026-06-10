"Puedo decir que no estoy esta temporada". Las urgencias de 'The Pitt' sufren una nueva baja para la temporada 3 con la salida de otra de sus protagonistas

Se confirma una nueva baja en el equipo de urgencias de 'The Pitt'. En lo que la temporada 3 de la serie médica de HBO Max está en pleno desarrollo (se espera que empiece la producción este mismo mes de junio), nos hemos enterado de que la de Supriya Ganesh no será la única ausencia.

«Puedo decir que no estoy en Urgencias esta temporada», confirmaba Shabana Azeez, la doctora Javadi en la serie, hablando para Bustle durante un reciente festival televisivo. «He acabado mi rotación en urgencias por lo que estoy haciendo mi rotación en psiquiatría».

Nuevo departamento

Eso sí, si bien no va a estar en el escenario principal de la serie, esto no quiere implicar forzosamente su salida de 'The Pitt'. Por lo menos, Azeez se muestra algo ambigua a la hora de hablar de su presencia o no en la temporada 3, por lo que no se descarta su bajada a la fosa para algún caso de salud mental.

Una ausencia, en todo caso, que se veía venir en lo argumental. No solo por cómo funcionan las rotaciones sino porque, también, buena parte de la subtrama del personaje en la temporada 2 era el qué hacer a continuación. Por un lado, con su madre presionando para que vaya a algún departamento de "más prestigio"; por el otro, observando el desgaste de pacientes y doctores, dio con la clave: salud mental.

La temporada 3 de 'The Pitt' supondrá un salto de unos cuatro meses en el tiempo respecto a la 2, ambientada recordemos el 4 de julio. Esto implica que se ambientará en el mes de noviembre. Mes en el que Javadi estaría en plena rotación psiquiátrica... en una temporada en la que se quiere tratar más la salud mental.

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