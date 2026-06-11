HOY SE HABLA DE
Hoy llega a Netflix una de las mejores películas de fantasía de los últimos 30 años. Una aventura extraordinaria con sabor a clásico moderno

Hoy llega a Netflix una de las mejores películas de fantasía de los últimos 30 años. Una aventura extraordinaria con sabor a clásico moderno

Una pequeña maravilla que no tuvo el éxito que se merecía en cines

Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
Mando
mikel-zorrilla

Mikel Zorrilla

Editor
mikel-zorrilla

Mikel Zorrilla

Editor
Linkedin twitter
14741 publicaciones de Mikel Zorrilla

Netflix también se alimenta de recuperar producciones de hace años o incluso varias décadas, aunque lo habitual es que esos títulos luego no aguanten demasiado tiempo en la plataforma. Eso me ha llevado a querer avisaros que desde hoy 11 de junio de 2026 tenéis disponible allí 'Pleasantville', una de las mejores películas de fantasía de los últimos 30 años.

'Pleasantville' cuenta la historia de David y su hermana Jennifer que son transportados mágicamente al interior de una sitcom en blanco y negro de los años 50. Su llegada allí no pasará precisamente desapercibida, ya que van dejando una huella imborrable en los vecinos y añadiendo una nota de color a sus vidas.

Por qué es imprescindible 'Pleasantville'

Pleasantville

Gary Ross se encargó tanto de escribir como de dirigir el que sería su primer largometraje tras las cámaras, aunque antes ya se había dejado notar en Hollywood a ser uno de los autores del libreto de 'Big'. Por mi parte, creo que 'Pleasantville' sigue siendo su mejor trabajo y una película que a su manera es el complemento perfecto para 'El show de Truman' ('The Truman Show'), dándose la particularidad de que ambas se estrenaron en 1998.

Las mejores películas de ciencia ficción y fantasía de 2026 (por ahora)
En Espinof
Las mejores películas de ciencia ficción y fantasía de 2026 (por ahora)

En ambas películas encontramos a personajes atrapados en una realidad a la que no pertenecen, pero aquí es algo de lo que los personajes de Tobey Maguire y Reese Witherspoon son conscientes en todo momento. Eso sí, su viaje también sirve para contar una historia de crecimiento personal, pero que también se traslada al resto de habitantes de ese pueblo en apariencia idílico que quizá no lo sea tanto.

Sí es cierto que las intenciones de Ross quedan bastante claras desde el primer momento -hasta la metáfora sobre el uso del color en oposición al blanco y negro es muy obvia-, por lo que no esperéis que haga nada revolucionario con un concepto con tantas posibilidades como el de 'Pleasantville'. Por ese lado sí que encontraréis algo más atrevido en la injustamente olvidada 'Permanezca en sintonía' ('Stay Tuned'), lo cual no quita que la película que nos ocupa deje de ser sencillamente imprescindible.

Knotts

Valiéndose de esa fórmula a menudo tan discutible que es el realismo mágico -pues a menudo se usa para intentar validar cualquier cosa-, Ross construye un relato en el que hay espacio para el romance, también para una lectura ligeramente mordaz de otra época y, sobre todo, una oda al inconformismo y la necesidad de ir adaptándose al cambio. Eso da pie a una película tierna pero decidida de esas que dejan calentito el el corazón del espectador que conecte con la propuesta.

La actriz más rica del mundo es Reese Witherspoon y así es como lo ha conseguido
En Espinof
La actriz más rica del mundo es Reese Witherspoon y así es como lo ha conseguido

Además, 'Pleasantville' hace gala de un impecable acabado técnico para sumergir más al espectador en ese viaje que propone, pero quizá su punto más fuerte sea el excelente trabajo de todo su reparto. Con un casting repleto de rostros conocidos -hasta podemos ver por ahí a Jane Kaczmarek varios años antes de dar vida a Lois en 'Malcolm'-, no hay ni un solo eslabón débil.

Por desgracia, 'Pleasantville' fue un fracaso indiscutible en taquilla, logrando una recaudación mundial 49,8 millones dólares frente a un presupuesto de 60, por lo que su aparición en Netflix puede servir para que más gente la descubra. Que es cierto que también logró 3 nominaciones al Óscar, pero se fue de vacío y no logró ni una estatuilla dorada.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2026

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios