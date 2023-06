La actriz más rica del mundo es Reese Witherspoon y así es como lo ha conseguido

Si asomarse al mundo de los salarios de Hollywood puede causar algún que otro mareo, hablando de patrimonio neto la cosa escala incluso más. Teniendo en cuenta este último factor, Reese Witherspoon ha sido declarada la actriz más rica a nivel mundial.

Actriz y productora

La revista estadounidense Forbes, especializada en negocios y finanzas, publica listas con regularidad sobre personalidades destacadas en ese ámbito. Recientemente ha nombrado a Reese Witherspoon como la actriz más rica del mundo, con un patrimonio neto de 440 millones de dólares.

La actriz, que en su momento triunfó con películas como 'Una rubia muy legal' o 'En la cuerda floja', no solo continúa actuando en series de éxito para HBO o Apple TV+ sino que se ha prodigado en su faceta como productora.

Según Forbes, Witherspoon ha amasado parte de su fortuna al vender una participación mayoritaria de su productora Hello Sunshine a la empresa Blackstone en 2021, un acuerdo que fijó el valor de la compañía en 900 millones de dólares. El movimiento le sigue reportando beneficio, ya que la actriz todavía está en posesión del 18% de Hello Sunshine.

Los primeros pasos de Witherspoon en la producción comenzaron en los años 2000, pero no fue hasta 2012 con la formación de Pacific Standard que se lanzaron de lleno a producir proyectos tan notables como 'Perdida' de David Fincher o 'Alma salvaje' de Jean Marc-Vallée.

A partir de 2016, se convirtió en una filial de Hello Sunshine, creada para impulsar narrativas protagonizadas por mujeres como 'Big Little Lies', 'The morning show', 'Todos quieren a Daisy Jones' o 'Little fires everywhere'. Además, es también una de las estrellas de Hollywood mejor pagadas, con un salario de 20 millones de dólares por protagonizar 'The morning show'.

