'Todos quieren a Daisy Jones': un interesante falso biopic de Amazon Prime Video que funciona mejor cuando abraza su musicalidad

En 1978, Fleetwood Mac se coronó al lograr que su décimo álbum, Rumours, ganase el Grammy a mejor álbum. Un disco grabado en cierto momento de acoso y derribo por parte de la prensa con rumores saliendo día sí, día también, sobre los componentes de la banda. Esta imagen de drama tras los acordes es el concepto en torno a 'Todos quieren a Daisy Jones' (Daisy Jones & The Six), una interesante serie que Prime Video estrena este viernes.

Compuesta por diez episodios y basada en la novela homónima de Taylor Jenkins Reid, la ficción está concebida como si de un biopic ficticio se tratase con el auge y caída de una legendaria banda musical de los 70. Las inspiraciones son claras: por un lado el mentado grupo (más "el rollo" que la historia en sí), por el otro, los "Detrás de la música" de VH1.

Eso sí, que estas inspiraciones no os lleve a confusión. Si bien los primeros compases de la serie nos llevan a pensar a un estilo más de falso documental, con los protagonistas hablando al espectador para contar su historia, el resto tiene una realización mucho más convencional en su estilo e incluso tono.

Ha nacido una estrella

El guion de Scott Neustadter y Michael H. Weber ('500 días juntos') planta de forma clara los elementos de la historia planteando en sus primeros compases ese inevitable cruce de caminos que terminará causando la magia necesaria. Por un lado un grupo principiante liderado por Billy Dune (Sam Claflin) al que le falta esa chispa que les hará despegar; por el otro, una joven camarera que lleva años componiendo canciones (Riley Keough) pero que nunca ha tenido una oportunidad.

Cuando desarrollas una historia así en diez horas corres cierto riesgo de no atrapar al público lo suficiente como para que decida continuar. Aquí ocurre que, si bien los que leen el libro (escrito como "historia oral") dicen que merece muchísimo la pena, hemos visto tantas veces esta historia "de pobres a ricos" que en su versión televisiva no funciona todo lo bien que debería.

Es probablemente más bien un problema de que en los primeros episodios no logran darnos una perspectiva real de con quienes estamos tratando. Si bien la entradilla del primer episodio nos hablan de que era una de las mayores bandas de la época, falta un poco de "vender la moto". Lo cual es quizás desaprovechar el alma de docudrama que tiene la serie y la maestría que tienen los documentales para darnos pinceladas de lo que está por venir.

Dramas diluidos

Esto deja una sensación de promesa que tarda en cumplirse, erosionando poco a poco el interés del espectador. Pero esto no quita como para que estemos ante algo muy interesante. El guion se toma su tiempo para que conozcamos mejor a los integrantes de "The Six" y a Daisy Jones con su personalidad, sus sueños y sus errores. Son personajes con luces y sombras, algunos lidian con trauma, son celosos de lo suyo y muy claros con qué quieren hacer con la música.

Si la serie logra convencernos de sus circunstancias y personalidad, la batalla está ganada en gran medida. Otro aspecto que logran ejecutar bastante bien es cuando abrazan su musicalidad por encima de sus dramas personales, que terminan dejando algo indiferente. Sobre todo cuando vemos a Daisy cantando en solitario... o con los Six.

La pena es que, tal como le dice un personaje a Billy la música "es buena, pero no genial". Esto pasa a 'Todos quieren a Daisy Jones', que es un "falso biopic" bueno, interesante, pero que no logra despegar del todo a lo largo de sus diez horas. Que se dice pronto.