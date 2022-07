Las estrellas mejor pagadas de Hollywood: Margot Robbie es la actriz que más gana pero está muy lejos del astronómico sueldo de Tom Cruise

La diferencia de presupuestos entre blockbusters hollywoodienses y la práctica totalidad de cualquier otra cinematografía es abismal, como también lo son los sueldos de los actores. Tom Cruise encabeza la lista de los intérpretes mejor pagados del panorama actual, con cifras realmente astronómicas.

Money, money, money

Los 100 millones de dólares que Tom Cruise cobró por 'Top Gun: Maverick' es algo más complejo de lo que pueda parecer. La película ronda los 1.200 millones de dólares en recaudación mundial, de los cuales el actor ha podido embolsarse cierto porcentaje. Según el contrato de Cruise, a su sueldo base hay que sumarle un porcentaje concreto del futuro beneficio económico generado por el filme que, en este caso, ha sido un éxito sin parangón.

Se trata de una práctica no demasiado común ya que, a día de hoy, pocas son las estrellas en las que las productoras confían a ciegas como para garantizar el éxito de sus películas con solo su presencia (y menos si el gran competidor son las superproducciones de Marvel). Si bien hay actores que sí obtienen parte de los beneficios derivados de sus películas, lo normal es que esto solo pase una vez se ha cubierto el presupuesto y todos los gastos de producción.

No obstante, sí parece tener un peso importante el contar con una estrella de renombre en el mercado del streaming. Sin ir más lejos, los siguientes salarios más altos en proyectos recientes los encontramos en lo próximo de Apple TV+: los 35 millones de Will Smith en 'Hacia la libertad' de Antoine Fuqua, los 30 millones de Leonardo DiCaprio en 'Killers of the flower moon' de Martin Scorsese o los otros 30 millones de Brad Pitt para un drama sobre Fórmula 1 todavía sin título

Siguiendo con plataformas, Netflix no se queda atrás con los 20 millones de Chris Hemwsworth en 'Tyler Rake 2' o los 10 millones de Millie Bobby Brown en 'Enola Holmes 2'. De hecho, muchas productoras señalan que los salarios de las plataformas han provocado que algunos actores aumenten sus cotizaciones.

No obstante, dichos pagos vienen a menudo sujetos a una serie de condiciones. En los contratos de Apple se incluyen cláusulas que supeditan las bonificaciones a que se cumpla un calendario y no se sobrepase el presupuesto inicial, y también incluyen límites monetarios a esas ganancias extra.

En la lista de actores mejor pagados, la primera actriz no aparece hasta el puesto 17: Margot Robbie con sus 12.5 millones en la película de 'Barbie' que prepara Greta Gerwig. Aparte de ella, solo entra Millie Bobby Brown en el top 20.

En cuanto a las ventajas alternativas que dan los estudios a los actores, muchas veces consisten en incluir la opción de rodar la secuela antes incluso de saber si habrá una. Así sucedió con Jason Momoa en 'Aquaman', que incluso renegoció su contrato tras el éxito de la primera, y con Joaquin Phoenix en 'Joker'.

Algo que ha influido mucho recientemente a la hora de firmar cheques con cantidades desorbitadas para contratar actores y proyectos es la situación económica. Empresas como Netflix ha declarado que sus inversores se muestran más reacios y selectivos por miedo a la recesión.

De todos modos, es habitual también encontrar actores acostumbrados a cobrar salarios considerables que reducen su nómina para trabajar con determinados directores. Véase Robert Downey Jr, Matt Damon o Emily Blunt en 'Oppehnheimer', lo nuevo de Christopher Nolan, que contará con unos ajustados 100 millones de presupuesto.

Lista de actores mejor pagados: