'Tyler Rake 2': el primer tráiler de la película de Netflix confirma el regreso de Chris Hemsworth en la esperada secuela

No todo iban a ser novedades de series en el evento Tudum de Netflix. La mejor prueba de ello la tenemos con el lanzamiento del primer tráiler de 'Tyler Rake 2', en el cual se confirma el regreso del personaje interpretado por Chris Hemsworth.

Un regreso esperado

Lo cierto es que el final de la entretenida primera entrega ya daba a entender la posibilidad de que Tyler Rake lograse salir con vida de lo que parecía una muerte segura. Este adelanto, que a su manera no deja de ser una versión extendida de la secuencia que ya pudimos ver en su momento, deja claro que así fue.

Sam Hargrave vuelve a ocuparse de la puesta en escena de esta continuación de una de las mejores películas de acción de 2020. Por su parte, los Russo repiten como productores ejecutivos, aunque todavía no está claro que Joe Russo también se ocupe del guion, cosa que hizo en la primera entrega. Eso sí, que quiere exprimir este universo a fondo es algo que está bien claro.

Que no os extrañe en este caso que Netflix no haya tan siquiera aclarado si la veremos en 2022, ya que el rodaje todavía no ha comenzado. Tengamos en cuenta que Hemsworth ha estado muy ocupado últimamente grabando 'Thor: Love and Thunder', por lo que quizá tengamos que esperar hasta 2023 para poder ver 'Tyler Rake 2'.