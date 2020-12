Las 13 mejores películas de acción de 2020

El 2020 está a punto de llegar a su fin, por lo que toca ir haciendo un repaso a lo más destacado que nos ha dado el año. Por ahora ya hicimos una parada tanto en el cine de terror como en la comedia, siendo hoy el turno del cine de acción, probablemente el que más ha sufrido la avalancha de retrasos provocada por el coronavirus. A continuación encontraréis las que considero que son las 13 mejores películas de este género en 2020.

'Aves de presa'

Parecía que iba a ser toda una revolución en DC y a la hora de la verdad se quedó en un pasatiempo colorido que arranca con fuerza para ir de más a menos. La Harley Quinn de Margot Robbie merecía algo mejor para poder lucirse realmente, pero bueno, al menos nos deja un momento inolvidable con ese bocadillo que tanto le gusta a la protagonista...

Crítica en Espinof

'Bad Boys For Life'

La mayor pega que tengo con esta tercera entrega es que no optasen por usarla para dar cierre a la franquicia cuando todo parecía tan bien encaminado para que así fuera. Por lo demás, es un buen espectáculo que no deja de lado la comedia pese a que sea más intensa en lo dramático que sus predecesoras, sabiendo cómo manejar una amenaza más personal de lo habitual.

Crítica en Espinof

'Bloodshot'

Un curioso y entretenido híbrido entre héroe de acción y superhéroe que tiene alguna sorpresa a lo largo de su relato y en el que, curiosamente, lo menos conseguido probablemente sean sus escenas de acción, donde el trabajo de puesta en escena de Dave Wilson. Son algo mejores en su tramo final, donde se notan los esfuerzos porque el clímax funcione, pero tampoco son nada del otro mundo.

Crítica en Espinof

'Enola Holmes'

Millie Bobby Brown está muy inspirado como hermana del mítico Sherlock en una película con un ritmo ágil que consigue hacer de lo más llevadero su visionado. Es cierto que los misterios que hay que resolver no son nada del otro mundo, pero aquí se propone una aventura fresca ideal para pasar una tarde entretenida.

Crítica en Espinof

'Greenland. El último refugio'

Todo suena a ya visto en otras películas de catástrofes, pero se sabe cómo hacer que funcione de nuevo al potenciar al lado más humano a través del sufrimiento de la familia de Gerard Butler. Se agradece que aquí haya tiempo para trabajar los personajes en lugar de ser una mera celebración de la destrucción.

Crítica en Espinof

'Guns Akimbo'

Un cóctel de diversión y violencia que va en todo momento al grano para hacértelo pasar en grande. Aquí priman los excesos pero desde la autoconsciencia, algo que se traslada también a un efectivo trabajo de puesta en escena para que todo vaya en la misma línea y fortalezca el resultado final. Además, Daniel Radcliffe y Samara Weaving bordan sus personajes.

Crítica en Espinof

'La caza'

Acción, terror y comedia se dan la mano en esta nueva actualización de la esencial 'El malvado Zaroff' a cargo de Blumhouse. Una propuesta excesiva en la que no hay espacio para sutileza alguna, tanto para los momentos más violentos como para su lado con cierta crítica social. Su brocha gorda puede ser una pega importante para algunos, pero yo me lo pasé muy bien viendo cómo Betty Gilpin iba despachando a todos los que se cruzaban en su camino.

Crítica en Espinof

'Manhattan sin salida'

Una película con sabor a thriller de los años 70. Chadwick Boseman lidera la historia de un robo que se complica más de la cuenta en una cinta que se preocupa en cuidar su guion lo suficiente para no estar supeditado a la potencia de sus imágenes. Y es que estamos ante una obra contenida que sabe cómo potenciar la adrenalina sin recurrir de forma desmesurada a los fuegos de artificio.

Crítica en Espinof

'Sonic. La película'

Toda una sorpresa. Es cierto que lo mejor con diferencia es un Jim Carrey desatado recuperando esa imagen suya que tanta popularidad le trajo en los años 90, pero no por ello deja de ser un buen pasatiempo que no se complica más de lo necesario y sabe cómo equilibrar la personalidad de su protagonista para que no acabe resultando cargante.

Crítica en Espinof

'Tenet'

Salí muy decepcionado de ver el último trabajo de Christopher Nolan, pero mi opinión ha mejorado tímidamente desde entonces -sigo creyendo que es muy endeble en lo referente a personajes y que su sentido de la grandilocuencia juega en su contra-, en parte porque es cierto que nos regala alguna escena de acción muy poderosa visualmente. Con todo, en un año normal creo que ni de lejos hubiera merecido entrar en una lista así.

Crítica en Espinof

'The Gentlemen. Los señores de la mafia'

Guy Ritchier vuelve a sus raíces con un thriller con muy oco que envidiar a títulos tan emblemáticos como 'Lock & Stock' o 'Snatch'. Es además una evolución de lo visto entonces con un tono algo más pausado para ir manejando con soltura los obvios excesos del relato, los cuales alcanzan su apogeo tras la entrada en escena del magnético personaje interpretado por Colin Farrell.

Crítica en Espinof

'Tyler Rake'

La primera entrega de la nueva franquicia de Chris Hemsworth contiene algunas de las escenas de acción más potentes del año -sobre todo un contundente falso plano secuencia- y viene a ser una especie de puesta al día de cierto cine de los años 80 seco y contundente. En lo puramente argumental no es nada del otro mundo y se le pueden poner varias pegas, pero se agradece volver a ver un tipo de película de acción tan olvidada por Hollywood durante los últimos tiempos...

Crítica en Espinof

'Wonder Woman 1984'

Una estupenda secuela que sabe recuperar lo que funcionó en la primera entrega y probar algo diferente en el acto final en lugar de echar mano a la típica batalla de muñecos digitales. Es una película con corazón liderada por una Gal Gadot que sabe transmitir esa imagen asociada al personaje similar a la de Superman pero con mucha mayor efectividad de lo habitual en las aventuras del hombre de acero.

Crítica en Espinof