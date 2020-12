Las 13 mejores películas de comedia de 2020

Estoy seguro de que a mis compañeros les va a costar un mundo sacar más de diez títulos a destacar en un año en que apenas hemos tenido estrenos. Sí, es cierto que a nivel de festivales hemos visto algunas de las películas más guays del año, pero como no han tenido un estreno comercial no vamos a poder seleccionarlas. El año que viene lo daremos todo.

Lo que necesitas es humor

A pesar de una producción que se ha visto frenada por la situación sanitaria global, hemos tenido la suerte de ver algunos títulos que parecen haber llegado hace 300 años (la secuela de los polis rebeldes, la peli de Harley Quinn) y otros que acaban de aterrizar (la película de los Burnin' Percebes) en nuestras vidas, más necesitadas que nunca de un poco de buen ambiente y humor.

A pesar de que nos habría gustado que películas tan alucinantes como 'Psycho Goreman' o 'Un efecto óptico' hubiesen contado con un estreno nacional para encabezar la lista de este año, el destino de la comedia ha decidido que la cosecha sea más escasa que de costumbre. De todos modos, hay comedia para todos los gustos. Y vamos a empezar por la mejor del año.

The King of Staten Island

Con 'El rey del barrio', Judd Apatow reformula su estilo mirando al pasado para sacarse de la manga una de las películas más interesantes, sinceras y necesarias de 2020 gracias a su emocionante colaboración con Pete Davidson. Bill Burr roba una película y un nuevo equipo de jóvenes fumetas se encarga de las réplicas más desternillantes del año.

Por supuesto, si vas a venir aquí con los prejuicios habituales del cine del director de 'Hazme reír' mejor te quedas en casa.

La reina de los lagartos

El kaiju como plantilla de una comedia romántica inimaginable a través de la más baja fidelidad posible.

Llena de aciertos, errores y mucho valor, lógicamente, no será del agrado de todos. Por mi parte pesa más lo primero, sobre todo unos cuantos aciertos cómicos que son poco menos que bofetadas de risa. Y probad mi gazpacho, que lo acabo de hacer y me ha salido riquísimo.

Disponible en Filmin.

Borat, película film secuela

La sorpresa de Sacha Baron Cohen era una bomba de relojería con el punto de mira apuntando al corazón de la administración Trump. Es difícil, imposible, saber en qué medida este nuevo vehículo kamikaze del genial cómico británico ha sido clave en el futuro de los Estados Unidos, pero resulta muy llamativo. No hace falta ser un lince para comprobar que somos más viejos y resabidillos, pero el cierre de la trama es altamente satisfactorio.

Disponible en Amazon Prime.

The Hunt

Lindelof prolonga su racha de aciertos post-'The Leftlovers' y 'Watchmen' con una verbena satírica entre la Troma y Armando Iannucci. 'La caza' pone todas las cartas sobre la mesa sin esconder nada en la manga.

Noventa minutos de pura evasión y mala uva sanguinolenta que hacen de esta cacería el producto Blumhouse más eficiente de la temporada más negra.

Disponible en Filmin y Movistar.

El Halloween de Hubie

Una sucesión de hallazgos y viejas amistades que llegaron por sorpresa para felicitar nuestra víspera de todos los Santos en el año más complicado de nuestra vida. Este cruce entre 'El aguador' y todo el horror cómico del cine americano es una joya que se convierte de inmediato en la mejor peli de Halloween del año.

Disponible en Netflix.

Encurtido en el tiempo

Brandon Trost, extraordinario director de fotografía, debuta (en solitario) en la dirección con una bonita, sencilla e intrascendente fábula sobre la familia, el legado y el paso del tiempo como verdadero villano de la función de nuestra vida. Seth Rogen está doblemente estupendo, lo que hace que no la peli no se resienta demasiado por no tener más personajes secundarios. Y ojalá Tim Robinson en todas las películas.

Mención especial para su fabuloso título español. Ojalá el responsable de tal heroicidad tenga el futuro que merece.

Disponible en HBO.

Coffee & Karim

Un director que se encuentra cómodo en la comedia de acción de los 80 y una estrella de la comedia que nunca tiene miramientos a la hora de dejarse humillar forman un tándem insuperable. Apoyados en la estrella de 'La caza' y en un millar de referencias del género y secundarios increíbles, es una de las comedias más efectivas de la plataforma para este año.

Disponible en Netflix.

Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn)

Un torrente de diversión y estilazo. Dinámica, divertida, macarra y con un gusto exquisito por la puesta en escena y la composición.

¿Por qué ninguna otra película de universos de este estilo tiene unas coreografías así? Dadme más entretenimientos atómicos así, por favor.

Mientras 'John Wick' y otras ligas extraordinarias empezaban a mostrar signos de fatiga, tú no quisiste ver el tremendo regalo que había aquí.

Disponible en Movistar.

The Gentlemen: Los señores de la mafia

Gente maravillosa metida en un mostrenco aparatoso a manos de un cineasta al que le cuesta utilizar el metalenguaje como motor narrativo.

Pero claro, es que esto es el show de Hugh Grant y Colin Farrell, así que nos quedamos con la cerveza y las palomitas para disfrutar de la velada. Lejos de ser el mejor Ritchie, al menos está cerca de los más entretenidos.

Disponible en Filmin y Movistar.

She Dies Tomorrow

'She Dies Tomorrow' tiene potencial de sobra para volverse aterradora, y podría ser tranquilamente la película de terror perfecta para 2020. La película explora el alto potencial de contagio que puede tener una idea. La que sea. Celebremos la llegada de la primera película sobre una pandemia que no se limita a la infección física. No la dejes escapar.

Disponible en Filmin.

Bad Boys for Life

Un Hot Dog de primera con todas las especias imaginables, logrando como resultado un frikandel inesperado con aromas mexicanos. Acción fusión donde funciona mejor la parte cómica, a pesar de la rudeza de unas secuencias de adrenalina más cercanas a la primera película que a su mastodóntica continuación. Por desgracia, cada promesa de WTF!!! queda con el tiempo relegada a simple wtf, y la presentación de los nuevos enemigos firma cheques que en realidad su guión no puede comprar, y puede intuirse en sus mejores momentos que el gran Joe Carnahan pasó por ahí. 'Bad Boys for Life', en definitiva, parece casi más Don Simpson que Jerry Bruckheimer. No es ni la menor ni la peor, solo la mas extraña.

Disponible en Movistar.

Bill y Ted salvan el universo

Alguien tenía que venir a salvar nuestra realidad.

La nueva aventura alucinante es un viaje contra el tiempo, algo marca de la casa, que cierra una trilogía inaudita con una secuela -homenaje - spin-off donde nada está fuera de lugar más allá, claro, del tiempo inexorable.

Como sucedía en la última entrega de 'Phantasm', con la que tiene mucho (pero mucho) en común, esta aventura llega a su fin gracias al empeño de un par de colegas que han demostrado ser tan soñadores como sus eternos personajes.

Disponible en iTunes.

La otra Missy

Otra deliciosa comedia de la factoría Sandler. En esta ocasión la reina de la fiesta es la diosa Lauren Lapkus, que se convierte en la mejor pareja cómica de David Spade desde los viejos buenos tiempos de Chris Farley.

Todo bien.

Disponible en Netflix.