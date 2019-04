'I Think You Should Leave (with Tim Robinson)': Netflix y The Lonely Island consiguen una obra maestra del humor con su propio 'Saturday Night Live'

Netflix se apunta un tanto inesperado con su nuevo show de sketches producido por The Lonely Island y creado por Tim Robinson y Zach Kanin: 'I Think You Should Leave (with Tim Robinson)' es la revelación cómica del año.

¿Por qué no te vas?

¿Quién?

Tim Robinson arrancó en The Second City y acabó siendo uno de los dos únicos humoristas en la historia de Saturday Night Live en regresar a la sala de guionistas tras una temporada como miembro del reparto. Con un aire al John Belushi más festivo pero en mucho mejor forma, Robinson ha encontrado en esta producción de The Lonely Island el vehículo perfecto para su lucimiento.

Con únicamente media docena de episodios de apenas quince minutos, Robinson nos devuelve a los viejos programas de humor que tanto hemos echado de menos últimamente. 'Key & Peele' jugaba a lo mismo en Comedy Central, donde Robinson no encontró hueco, pero aquí no hay tiempo para monsergas ni presentaciones. El tiempo vuela y toca hacer reír.

Al igual que sucede con la multitudinaria 'Vengadores: Endgame', el show de Tim Robinson funciona por acumulación, aunque en este caso sea únicamente de chistes imprevisibles. Y es que uno nunca sabe por dónde va a salir. Robinson consigue crear situaciones de vergüenza ajena, thrillers de venganza o incluso dramas familiares que se desarrollan en funerales con extraños nuevos organistas con la única función de hacerte estallar de risas.

¿Qué?

No hay límite en el manejo del humor de Robinson, que normalmente se mantiene perfectamente equilibrado entre la ira más desequilibrada y la grandísima bajona. De hecho, el primer sketch del primer episodio es toda una declaración de intenciones. Una situación tan habitual como una entrevista de trabajo que termina en humillación infinita por culpa de la cabezonería de un ser humano aleatorio. Podría ser cualquiera de nosotros. Seguro que incluso más de uno ya lo ha sido.

Aunque un programa de este tipo sea propenso a la constante aparición de estrellas invitadas, Robinson, Kanin y el indispensable John Solomon, responsable este último (con ayuda de Jorma Taccone y Will Forte) de 'MacGruber', una de las mejores comedias de la última década, se las apañan para que todo parezca como una pequeña reunión de amigos más discreta de lo que cabría imaginar. Will Forte, Tim Heidecker, Cecily Strong, Vanessa Bayer, Fred Willard o el aquí también productor ejecutivo Andy Samberg aportan en algunos estupendos sketches.

En efecto, el programa de Tim Robinson podría ser el equivalente a 'Saturday Nigh Live' pero sin las actuaciones musicales de artistas de moda imposibles de diferenciar unos de otros, las pausas publicitarias y los monólogos de apertura. Esa concentración, el filtro al que se somete un programa con estas características, logra que cada gag, cada broma o cada línea de diálogo se sienta indispensable y siempre desternillante.

Estaremos eternamente agradecidos a la plataforma si dan carta blanca a este show, porque su formato, duración, espíritu y energía lo han convertido desde ya mismo en una parada obligatoria para mejorar el día de cualquier espectador. Lo divertido, si breve, obra maestra.