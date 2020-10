'She Dies Tomorrow', alucinado relato de terror y humor negro sobre la contagiosa ansiedad del miedo a la muerte

No ha sido un buen año para nadie, pero para Amy Seimetz podríamos decir que ha sido un poco peor. Tras una traumática relación con Shane Carruth, la actriz, guionista y realizadora estrenaba 'She Dies Tomorrow' en Estados Unidos tras una fuerte polémica con su ex-pareja en redes. Afortunadamente para todos, su nueva película no solo no se ha visto afectada por la situación, si no que se adelantó al #quédateencasa.

El virus del miedo

Seguro que recuerdas 'La invitación', la extraordinaria película de Karyn Kusama que reinventaba ese subgénero de las cenas incómodas que tanto nos gustan cuando sale bien. Amy (deliciosa Kate Lyn Sheil) está convencida de que morirá mañana. Atrapada por esa mórbida convicción, se deja ir por su casa de Los Ángeles bebiendo vino blanco, acariciando las paredes y buscando urnas de cerámica para cenizas en Internet con la música de Mozart como única compañía. Su amiga científica Jane (increíble Jane Adams) intenta tranquilizarla, pero la paranoia de Amy es contagiosa y no pasará mucho tiempo antes de que la paranoia se convierta en un brote de terror.

Los epilépticos neones de colores que bañan los rostros aterrorizados de sus personajes son una las principales señas de identidad de 'She Dies Tomorrow', una inclasificable comedia negra dramática de terror que funciona en cada uno de esos campos. La película es una inteligente y previsora interpretación cinematográfica de la ansiedad como virus que no desentonaría entre los tonos del David Lynch más fatalista y cachondo.

Pero antes de seguir alabando el encantador trabajo de Seimetz estaría bien prevenir a los amantes del género en su vertiente más pura: 'She Dies Tomorrow' no se aferra a los estándares tradicionales del género. Es divertida, es contemplativa y es fría. Distante. Un tanto arty. Dicho esto, la película es una fábula y una crónica de una muerte anunciada deliciosa. Para lograrlo, la cineasta se rodea de un elenco de secundarios prodigioso que "contagia" sus emociones, destacando el pasotismo divertido y fumeta de un inesperado Adam Wingard, la alegría (también contagiosa) de Michelle Rodriguez y un breve Josh Lucas realmente divertido.

Rebrotes de pánico

'She Dies Tomorrow' tiene potencial de sobra para volverse aterradora. El horror de la película es frágil y subjetivo, y aparece en los lugares más inesperados rechazando las convenciones del género para convertirse en la película de terror perfecta para un 2020 que nos está dejando la esperanza por los suelos.

¿Qué pasa cuando vivimos con ánimos de renuncia, devorados por nuestras aprensiones del futuro? La película explora el alto potencial de contagio que puede tener una idea. La que sea. El trabajo de Seimetz se asocia con la obra maestra de Lars von Trier, la eterna 'Melancholia', intentando ofrecer salidas (a ninguna parte) a sus personajes en lugar de limitarse a estudiar su autodestrucción.

Celebremos la llegada de la primera película sobre una pandemia que no se limita a la infección física. 'She Dies Tomorrow' muestra una angustia metafísica que se extiende entre la población, y lo hace con inteligencia. Los miedos colectivos siempre han existido y ahora mismo vivimos dentro del último. Dentro de este estrés traumático (ya veremos el post-traumático cuando llega), la película se encuentra cómoda navegando sobre la ansiedad vital. El Premio Jurado Carnet Jove al mejor largometraje de género fantástico del último Festival de Sitges fue uno de los más sensatos. No la dejes escapar.