'Encurtido en el tiempo': la película de HBO y Seth Rogen es una encantadora fábula satírica sobre la herencia y la familia

Casi una década después de debutar en el largometraje junto a su hermano en la peculiar 'The FP', Brandon Trost da el salto en solitario con su amigo Seth Rogen protagonizando por partida doble 'Encurtido en el tiempo', una encantadora fábula sobre la familia, los negocios y el mundo actual para HBO.

Un hombre en conserva

La película, de Trost, está basada en la novela 'Sell out', de Simon Rich, y está escrita por el propio autor. 'Encurtido en el tiempo' ('An American Pickle') presenta a Herschel Greenbaum (Rogen), un trabajador con dificultades que emigra a Estados Unidos en 1920 con el sueño de construir una vida mejor para su familia. La fatalidad hará que el pobre hombre termine en un tanque de pepinillos encurtidos y quede en salmuera durante 100 años.

En perfecto estado y en el Brooklyn actual, se encontrará con su único pariente, su bisnieto, Ben Greenbaum (también Rogen), un programador informático con el que comenzará una peculiar aventura sobre la honra a los antepasados.

'Encurtido en el tiempo' es una película extraña. Es drama, es comedia, es absurda y es feroz, pero también apunta al corazón en todo momento. El legado, el valor de la sangre, nuestra herencia, lo que somos y seremos, el respeto a los muertos, las nuevas tecnologías y el peso de las decisiones se sostienen sobre el dolor de la pérdida y el miedo a sentirnos solos, desnudos, en un mundo caníbal donde la libertad de expresión es un valor a la baja. Muy a la baja.

Un emprendedor de otro mundo





El primer aspecto que llama la atención de la película es su hermoso prólogo. Trost, director de fotografía con enormes trabajos en su haber ('Lords of Salem' o 'Halloween 2', ambas de Rob Zombie), siempre ha estado muy ligado a la carrera de Rogen. Aunque el color de la película sea obra de John Guleserian, el aspecto formal está igualmente cuidado, y el mencionado prólogo, rodado en 1:1 y aires sepia, es una inmejorable carta de presentación.

A medio camino entre la feel good movie, la comedia moderna irreverente y el gran cine americano (navideño), el tono de la película nunca queda del todo claro, pero su velocidad de ideas, su capacidad de reacción y la habilidad a la hora de retratar este extraño presente en el que vivimos saben hacer que avance sin problemas. Además, su duración, 89 benditos minutos, sirve para concentrar toda su esencia y sus intenciones en una dosis bien calculada.

Esta bizarra dramedia no se corta a la hora de poner en el punto de mira todo lo que hoy, por desgracia, nos resulta cotidiano. Las polémicas en Twitter, la opinión libre o la lucha de ideales en tiempos donde, se supone, debemos avanzar. Y ahí da en el clavo. El disparo más certero de la película reside en esa aceptación de nuestro pasado, en cómo debemos hacer que no desaparezca, pero siempre con buena voluntad y sin la necesidad de pisar a nadie.

Como no podía ser de otro modo, el judaísmo está presente del primer al último minuto, algo siempre ligado a Rogen ('Los tres reyes malos', por ejemplo) pero que aquí, además, sirve como catalizador emocional de sus protagonistas. Unos protagonistas que, a pesar del excelente (doble) trabajo de Rogen, tal vez habrían necesitado un puñado de secundarios a su nivel. Y no lo digo porque el resto de actores lo hagan mal. Lo digo porque no hay más personajes. Sus virtudes y defectos pesan menos que sus buenas intenciones y su estupenda factura, lo que hace de 'Encurtido en el tiempo', la primera película de HBO Max, un éxito. Y tiene el título español más alucinante que jamás habríamos imaginado.