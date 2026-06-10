En 2 días llega a Netflix una de las películas más prometedoras del año. Un cuento gótico que ha fascinado a Guillermo del Toro y ahora prepara su gran estreno internacional

Netflix está encontrando un filón de oro con las películas de animación, y tras el éxito de 'Las guerreras K-pop' ('K-Pop Demon Hunters') el año pasado y el de 'Intercambiados' ('Swapped') hace apenas un mes, ya tiene en el punto de mira su siguiente bombazo. En este caso se trata de un cuento fantástico con tintes góticos salido directamente de México, y viene con una recomendación estelar.

La cuentacuentos se cuela en su historia

Se trata de 'Soy Frankelda', el primer largometraje realizado en stop-motion en México. Llega tras el éxito de la serie de Cartoon Network 'Los Sustos Ocultos de Frankelda' de los hermanos Arturo y Roy Ambriz, que han realizado la película desde su estudio Cinema Fantasma.

'Soy Frankelda' se estrenó en 2025 en México y logró una nominación a Mejor película independiente en los Premios Annie, aunque finalmente el premio se lo llevó la francesa 'Arco'. Hace unos meses Netflix confirmó que había fichado la historia de Frankelda para su distribución internacional y llega a la plataforma este 12 de junio.

Frankelda es una joven escritora que no es tomada en serio, aunque vuelca toda su fantasía en sus cuentos macabros. Sin embargo, sus cuentos son reales en una dimensión paralela y el Príncipe Herneval descubre la existencia de los humanos a través de sus historias. Con la ayuda de Herneval, Frankelda debe restaurar el equilibrio entre los dos mundos, o ambos amenazan con derrumbarse.

Los primeros avances de 'Soy Frankelda' apuntan a que van a ser una auténtica preciosidad, y por ahora la mejor recomendación viene de la mano de Guillermo del Toro, que se ha referido a la película animada como "Un hito para la animación stop-motion mexicana. Un triunfo verdadero de la visión, tenacidad y amor por este oficio".

Sabiendo el amor de del Toro por la artesanía y el trabajo de stop-motion, Frankelda llega a Netflix con un listón altísimo. Esperemos que su llegada a la plataforma le de el empujón definitivo para triunfar a nivel internacional.

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