Este anime isekai fue una de las mayores decepciones de 2025. Por desgracia, su temporada 2 no está consiguiendo redimirse: "Vamos a hacer como que no existe"

Tras la explosión de 'Solo Leveling', es normal que los estudios de anime estuvieran con el ojo echado a webtoons populares buscando el próximo bombazo. Y con la fama que había conseguido en internet, 'The Beginning After the End' parecía un éxito asegurado, pero su primera temporada fue una de las mayores decepciones de 2025 y no consiguió convencer ni a los nuevos fans ni a los veteranos.
Seguimos en la misma línea
La primera temporada de 'The Beginning After the End' fue muy criticada por una animación muy limitada, que tiraba demasiado de "efecto diapositiva", malos efectos y una dirección de arte un tanto regulinchi. La cosa fue hasta tal punto que los fans de 'TBATE' incluso se organizaron para reclamar un remake, y aunque por ahora no ha caído, la segunda temporada del anime era la oportunidad ideal para redimirnos.
Por desgracia, la segunda temporada de la serie ha seguido en la misma línea que la primera y 'The Beginning After the End' ya se encuentra entre los animes peor valorados de este 2026.
La segunda temporada debutó con una puntuación de 4,8 estrellas sobre 10 para su primer capítulo y 4,7 sobre 10 para su segundo en IMDb. Es cierto que desde entonces la cosa ha remontado un poco, pero por ahora los cuatro episodios emitidos oscilan entre el 4,6 y el 5 raspado. Tampoco los usuarios de MyAnimeList han sido benevolentes: la valoración media ronda el 3,1 y su puntuación en la plataforma es de 5,79 sobre 10.
"El anime no ha tenido ningún punto álgido. Ni intriga, suspense o acción que merezca la pena. La historia está progresando de manera muy plana", se quejaba un fan en X, con otro fan simplemente sentenciando: "Vamos a ignorar su existencia. Simplemente no existe, hace la vida más fácil."
Si la primera temporada ya tenía unas valoraciones nefastas, la segunda no está levantando cabeza. Por lo visto muchos espectadores simplemente han decidido pasarse a leer el manhwa original de TurtleMe, así que por lo menos el creador está consiguiendo nuevos lectores. Si nos pica la curiosidad, 'The Beginning After the End' está disponible en Crunchyroll y sigue a un viejo rey todopoderoso que lo consiguió todo en la vida pero murió con una existencia vacía. Se reencarna en un bebé en otro mundo, aunque conserva su mente de adulto y sus recuerdos y decide utilizar esta segunda oportunidad para vivir una vida más plena.
