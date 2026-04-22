Antes de ‘Ocean’s Eleven’ teníamos entretenidísimas películas de atracos plagadas de estrellas, como este estupendo clásico de Robert Redford

En estos momentos están habiendo esfuerzos activos para hacer no una, sino dos películas distintas alrededor del legado de ‘Ocean’s Eleven’, una precuela y una secuela con los actores que conocemos. Es una muestra paradigmática de cómo Hollywood quiere exprimir todas sus propiedades en lugar de lo que las hace especiales.

Claro que aquellas películas eran populares, porque eran capaces de explotar una combinación clásica que suele funcionar: un montón de actores notables capaces de ser la estrella de su película liderando un golpe bien elaborado. Establece bien las jerarquías, usa bien las fórmulas, y tienes efectivas producciones como ‘Los fisgones’.

Hurgando en tu ordenador

No es que sea un precedente directo de ‘Ocean’s Eleven’, pero la película de Phil Alden Robinson se vale de química y talento de una manera que en cierto modo marcó escuela. Robert Redford, Sidney Poitier, Dan Aykroyd, River Phoenix y más protagonizan un golpe con estilo cibernético que se puede ver en streaming a través de SkyShowtime.

Martin Bishop está al frente de un grupo de expertos en seguridad y cibernética que son contratados habitualmente para penetrar en los sistemas de las grandes empresas, ofreciendo asesoramiento de cómo mejorarlos. Sin embargo, un día están forzados a tomar un encargo que implica un robo serio de una caja negra que sólo ellos pueden decodificar.

La película emplea como mcguffin para vehicular su existencia la tecnología computerizada y un montón de disquettes que entiende de manera tan superficial que la vuelven muy producto de su tiempo. Una clara representación de cómo en Hollywood estaban mirando el creciente uso de los ordenadores en trabajos y vida diaria, pero no teniendo claro realmente cómo reflejar el impacto que tiene esta tecnología y cómo implementarla en fórmulas clásicas.

‘Los fisgones’: carisma estelar

Es una inocencia que, sin embargo, acaba siendo tierna porque el carisma de ‘Los fisgones’ es estupendo. Alden Robinson escribe mejor que dirige un golpe muy dinámico que nunca aburre, y que se cuelga debidamente de un reparto que entiende tan bien su trabajo como los personajes que están involucrados en la trama criminal.

Hay un adecuado uso de las jerarquías para poner a cada uno donde brilla. Phoenix como el joven prometedor. Aykroyd interpretándose a sí mismo para ser alivio cómico. Poitier como el veterano respetado que juega casi de co-protagonista. Y, por supuesto, un Redford estelar y brillante como líder que muestra que puede liderar una película así hasta con el piloto automático y seguiremos viendo entusiasmados.

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