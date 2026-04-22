La temporada 2 de 'Devil May Cry' desvela su mejor vistazo hasta la fecha. Netflix adelanta un encuentro explosivo entre Dante y Vergil a espadazo limpio

Tras dar en el blanco con 'Castlevania' y 'Cyberpunk: Edgerunners' parece que en Netflix le han pillado el tranquillo a las adaptaciones de videojuegos. Y aunque la serie animada de 'Devil May Cry' fue un tanto polémica, la segunda temporada quiere corregir sus errores y ser más fiel al material original.

Los nuevos capítulos están a la vuelta de la esquina, y Netflix ya nos viene adelantando la inevitable reunión entre Dante y su hermano Vergil.

Allá vamos otra vez

De entrada sabemos que la segunda temporada de 'Devil May Cry' llegará a Netflix el próximo 12 de mayo. Y, al igual que con la anterior tanda, podemos esperar que los ocho episodios lleguen de una sola vez a la plataforma.

Con el estreno tan cerquita, Netflix ha desvelado un tráiler completo de lo nuevo de 'Devil May Cry', y nos vienen adelantando que va a ser una reunión familiar de aúpa. La primera temporada nos introdujo a Dante y su complicada historia familiar, y ahora debe enfrentarse a sus propios demonios cuando Vergil reaparece tras pasar años desaparecido.

Adi Shankar, el creador de la serie, ya adelanta que no quiere ser predecible y que aún se está guardando alguna que otra sorpresa. Y es que aunque quieren ser más cercanos a los videojuegos de Capcom, Shankar también ha dejado caer que su objetivo principal para esta segunda temporada de 'Devil May Cry' es "capturar ese sentimiento de una franquicia de películas de los 2000s, en la que el público no puede predecir el siguiente giro".

La animación de 'Devil May Cry' sigue corriendo a cargo de Studio Mir, el estudio detrás de 'Avatar: La leyenda de Korra' y 'The Witcher: La pesadilla del lobo'. Respecto al reparto de voz original contamos con Johnny Yong Bosch como Dante, Robbie Daymond como Vergil y Scout Taylor-Compton como Lady. Veremos si esta vez Shankar y su equipo siguen sorprendiendo pero encuentran un punto medio para contentar a todos los fans.

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