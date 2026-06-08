La temporada 3 de 'Kaiju No.8' no es suficiente. Narumi tendrá su propio spin-off para mostrar un lado diferente del anime de ciencia ficción

A finales de 2025 se confirmó que la tercera temporada de 'Kaiju No.8' está en marcha, pero también que sería la última. Tristemente, tiene bastante sentido, porque el manga de Naoya Matsumoto acabó unos meses antes y al anime no le queda demasiado material por delante que adaptar. Ahora bien, no tiene por qué ser el adios definitivo.

Expandiendo el universo

El anime de 'Kaiju No.8' ya ha ido probando las aguas con pequeños spin-offs, porque en 2025 se estrenó un capítulo especial centrado en Hoshina. Se ve que en Production I.G. están tomando notas, porque ahora se lanzan con otro pequeño spin-off titulado 'Kaiju No. 8: Narumi’s Week at Work' para pasar el protagonismo a Narumi.

Será un corto de anime basado en el manga spin-off 'Kaiju No. 8 Relax', que Kizuku Watanabe viene publicando en la revista Saikyō Jump desde 2024 y todavía continúa tras el final de la serie principal. Así que es muy posible que el estudio esté probando a ampliar sus horizontes para que el spin-off de Narumi tome el relevo tras la tercera temporada de 'Kaiju No.8'.

Por ahora se ha dejado ver una primerísima imagen del anime de Narumi, y podemos esperar el tráiler para los próximos meses, quizás incluso durante la inminente Anime Expo. Según el manga, Narumi Gen es el capitán de la primera Unidad de Defensa, y uno de los principales soldados para defender Japón de los kaiju... Lo que pasa es que tiene una actitud que deja mucho que desear y se salta reuniones todo el rato y evita hacer su trabajo todo el tiempo.

Y el anime, en lugar de centrarse en grandes batallas como la serie principal, nos mostrará su día a día y sus ratos libres. La historia de los fines de semana del hombre más poderoso del mundo. Por el momento 'Kaiju No. 8: Narumi’s Week at Work' no tiene una fecha de estreno concreta, aunque la primera imagen desvelada por Production I.G. adelanta que llegará en 2026. Viendo que ya se ha anunciado casi toda la parrilla veraniega, lo más probable es que ya estemos apuntando a un estreno el próximo otoño.

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