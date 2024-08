'Kaiju No.8' vuelve en 2025, y por partida doble. En marcha la temporada 2 del fantástico anime, y también un especial para cines centrado en Hoshina

Ya estamos en la segunda mitad del año... Y es normal que vayamos un poco con el ojo puesto en lo que se nos viene encima en 2025. En cuanto a animes tenemos un buen abanico de estrenos muy prometedores y otras tantas series que regresan, y si su primera temporada nos dejó con ganas de más ahora sabemos que 'Kaiju No.8' regresa en 2025 con un doblete debajo del brazo.

Más capítulos a cholón

El anime de 'Kaiju No.8' estaba entre los más anticipados del año y su estreno en primavera no decepcionó, dejándonos uno de los estrenos de anime más potentes que hemos tenido este 2024. El manga original de Naoya Matsumoto ya es increíblemente popular, y el anime supo estar a la altura, así que ahora solo nos queda esperar a ver cómo continúa la historia.

Desde Production I.G. no se han hecho demasiado de rogar y ya confirmado que su segunda temporada ya está en marcha. Todavía no han dado una fecha de estreno concreta, pero ahora han confirmado que los nuevos capítulos definitivamente llegarán a lo largo de 2025, con lo que quizás podamos esperarlos para verano u otoño.

No es lo único de 'Kaiju No.8' que tenemos por delante, ya que el estudio también ha confirmado una película recopilatoria para resumir la primera temporada del anime y también una OVA centrada en Soshiro Hoshina. Este episodio especial llevará el título de 'Hoshina's Day Off' y nos mostrará lo que hace el capitán cuando no se está cargando monstruos a cuchillazo limpio.

Este especial también se estrenará en Japón en 2025 e irá directo a cines. A nivel internacional aún no hay noticias de estreno, pero viendo que Crunchyroll se ha encargado de distribuir otras OVAS como las de 'Dr. Stone' o 'Boku no Hero Academia', es muy posible que también termine añadiendo el especial de Hoshina a la plataforma.

Si todavía tenemos pendiente 'Kaiju No.8', tenemos la primera temporada disponible en Crunchyroll. Es la historia de Kafka Hibino, cuyo pueblo fue destruido por kaijus y sueña con unirse a las fuerzas defensivas. Después de muchos rechazos casi se ha hecho a la idea de desistir, pero las cosas cambian cuando un monstruo se introduce en su interior y le da poderes.

